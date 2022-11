Bäckerei Schneider: Das Basler unternehmen ist nicht erreichbar

Bäckerei Schneider Ungewisse Zukunft für die Erfinder der Basler «Sunnereedli» Die Bäckerei und Konditorei Schneider ist seit Monaten geschlossen. Ob und wann das Kleinbasler Geschäft wieder aufgeht, ist unklar. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Die Bäckerei Schneider an der Clarastrasse ist zumindest vorübergehend geschlossen. Nicole Nars-Zimmer

Die Tür ist seit Monaten geschlossen und die Telefonleitungen sind tot. Die Bäckerei und Konditorei Schneider an der Clarastrasse im Kleinbasel ist nicht erreichbar. Die Kundschaft des Backewarengeschäfts wird an der Eingangstür über eine vorübergehende Schliessung informiert. Die Bäckerei und Konditorei würde ihr Konzept überarbeiten, steht auf der ausgedruckten Nachricht an der Eingangstür. Die Bäckerei Schneider führte ausserdem eine Filiale an der Blauensteinerstrasse im Gundeldingen. Diese wurde von einer anderen Bäckerei übernommen.

Die Information am Eingang impliziert, dass der Betrieb wieder aufgenommen werde. «Wir freuen uns mit einem neuen Angebot in Zukunft wieder für Sie da zu sein», steht in der Nachricht. Wann und in welcher Form die Türen wieder geöffnet werden, ist allerdings ungewiss. Das Einzelunternehmen Bäckerei-Konditorei Schneider Inhaber Felix Burkhardt existiert nicht mehr. Bereits am 11. April 2022 wurde der Eintrag im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt gelöscht. Die Bäckerei ist auch in der Filiale am Totentanz weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar.

Auch in der Kundeninformation findet man keine Angaben zu einem Zeitpunkt der Wiedereröffnung. Es findet sich lediglich die Aussage, dass die Familie Schneider der Kundschaft einen schönen Sommer wünscht. Da der Sommer schon lange vorbei ist, kann man daraus nicht lesen, wann oder ob das Geschäft wieder aufgehen wird.

Eine lange Geschichte

Die Bäckerei und Konditorei zwischen dem Clara- und dem Messeplatz gehört zu den ältesten in Basel. Nach eigenen Angaben gibt es das Geschäft seit 1869. Aus diesem Grund wirbt das Backwarengeschäft auf seiner Website, die online noch zu finden ist, mit dem Slogan: «Tradition ist bei uns nicht bloss ein Wort». Die älteste Backstube Basels ist die heutige Bäckerei Kult an der Riehentorstrasse 18. Seit 1726 ist die Bäckerei in den Stadtbüchern verzeichnet.

Die Bäckerei und Konditorei Schneider ist in Basel für seine «Sunnereedli» bekannt. Der salzige Snack soll 1925 in dieser Backstube erfunden worden sein. Die «Echtheitsgarantie» ist noch heute auf der Website zu finden. Heute kann man die «Sunnereedli» in vielen Basler Bäckereien kaufen.

1925 habe eine Bäckerei und Konditorei Fachausstellung in Basel stattgefunden. Auf dieser wurde das Gebäck erfunden. «Die unterzeichnete Ausstellungsleitung bezeugt durch diese Urkunde, dass Herr Emil Schneider Bäckermeister Basel Erfinder der Basler ‹Sunneredli› ist und diese erstmals an der Ausstellung 1925 hergestellt wurden», steht auf der abgebildeten Urkunde geschrieben.

