Zürich will Edelkastanien anpflanzen, Basel setzt auf die Walnuss

Bäume für die Bevölkerung In Zürich werden Kastanien gepflanzt – Basel setzt auf die Walnuss In Zürich fördert eine Initiative Edelkastanien. Die Bevölkerung kann dessen Früchte, die Marroni, sammeln und essen. Zudem gilt die Baumart als hitzeresistent. In Basel gibt es im Vergleich zu früher auch mehr dieser Bäume, aber keine spezifische Pflanzaktion. Die Stadtgärtnerei will als Antwort auf den Klimawandel viele verschiedene Arten fördern. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Neu gepflanzt: Edelkastanie im Garten des Kirschgartenmuseums. Roland Schmid

In Zürich unterstützt «Grün Stadt Zürich» eine private Initiative, die bis Ende 2023 50 Edelkastanien pflanzen möchte. Die «Castanea Sativa» sei robuster und ertrage die warmen und trockenen Sommer besser. Zudem könne die Bevölkerung die Kastanien sammeln und verwerten. Eine Idee auch für Basel? «Wir möchten uns nicht auf eine Art konzentrieren», erklärt Meinrad Gunti, der Leiter Kreis Ost der Stadtgärtnerei, auf Anfrage der bz.

«Wir wollen kein Klumpenrisiko», sagt Gunti. Die Stadtgärtnerei checke ein ganzes Sortiment von Baumarten durch, bevor einer gepflanzt werde. So sind wegen des Klimawandels auch die Steineiche oder der Zürgelbaum auf der Liste. Dazu überlegen sich die Baumpflanzer immer auch, welche Schädlinge die Bäume anziehen.

Die Edelkastanie wird vom Kastanienrindenkrebs bedroht, eine Pilzkrankheit aus dem asiatischen Raum. In Basel waren 2016 die Edelkastanien-Gallwespen entdeckt worden. Gleichzeitig kam auch eine Schlupfwespenart auf, die wiederum den Gallwespen Paroli bot und so den Schaden klein hielt.

Pflanzaktionen im 2018: Damals war die Edelkastanie «Baum des Jahres»

Die Edelkastanien sollen im Zürcher Projekt von der Bevölkerung geerntet werden. Baslerinnen und Basler können die Früchte auch einsammeln, aber deswegen pflanzt die Stadtgärtnerei nicht mehr Bäume. «Da sind Hochstamm-Kastanien eher geeignet», meint Gunti. Basel habe dafür mehr Walnussbäume. «Beispielsweise beim Wasserturm sieht man immer wieder Leute am Sammeln.» Beim Baumersatz in der St.-Jakobs-Strasse zwischen Denkmal und Wirtschaftsgymnasium habe die Stadtgärtnerei darauf geachtet. «Wir haben eine Sorte angepflanzt, die gute Früchte trägt.» Die Bevölkerung kann durchaus Früchte ernten, die gut schmecken.

2018 standen in Basel 29 Edelkastanien. Damals war die Art «Baum des Jahres» und ein Jubiläumsbaum wurde im Schützenmattpark gepflanzt. Mittlerweile sind weitere Exemplare dazugekommen. So im Innenhof des Kirschgartenmuseums, an der Birsigstrasse beim Zolli-Parkplatz oder auch auf privaten Grünanlagen. Dass die Edelkastanien eher in Parks oder privaten Gärten anzutreffen sind, hat auch einen anderen Grund. «Die Frucht der Kastanie ist in eine stachelige Haut eingepackt», erinnert Gunti an den Zustand der «Cheschtene» kurz vor der Reife. Fällt die mit der igelartigen Verpackung auf einen Passanten oder ein Fahrzeug, dann ist das für den Menschen unangenehm, das Fahrzeug hat allenfalls eine Delle.

Rosskastanien wachsen schnell

Ross- und Edelkastanie sind nicht miteinander verwandt, es sind andere Gattungen. Vor 50 Jahren wurden viele Rosskastanien-Bäume gepflanzt, weil sie schnell wachsen. «Viele stehen in geschützten Innenhöfen», erläutert Gunti. Obwohl Basel als «Riviera des Nordens» gelte, benötigen die Bäume ein geschütztes Umfeld. Heimisch seien die Kastanienbäume nicht ohne Grund im Tessin oder in eher südlicheren und wärmeren Gegenden: Sie reagieren empfindlich auf Frost, vor allem, wenn es im März oder April nochmals kalte Nächte gibt. Zudem bedient sich die Kastanienminiermotte, die wie ein kleiner Schmetterling aussieht, bevorzugt an den Rosskastanien. Die Früchte der Rosskastanien sind für den Menschen ungeniessbar.

«Wir geben die Rosskastanien den Hirschen im Schwarzpark, die sie fressen», meint Gunti. Für Kinder sind Rosskastanien bestens geeignet, um zusammen mit Zündhölzern lustige Figuren zu basteln. Viele Leute unterscheiden nicht zwischen Esskastanien und Marroni. Geröstet sehen sie auch gleich aus. In Wirklichkeit ist die Marone eine «Weiterzüchtung» der Kastanie. Die Marroni sind etwas grösser als die Kastanien, süsser und lassen sich leichter schälen. Kastanien wurden früher bei Getreidemangel zu Mehl gerieben und damit Brot gebacken. Heute sind sie als heisse Zwischenverpflegung in der kalten Jahreszeit oder als Dessert beliebt.

