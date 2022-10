Eulergleis: Neue Gleisverbindung am Centralbahnplatz ist fertig

Bahnhof Das Eulergleis ist fertig: Ein Lehrstück in Basler Politik In den vergangenen Wochen wurde das Eulergleis am Centralbahnplatz eingebaut. Die 60 Meter Schienen sind das Ergebnis eines Husarenstücks, das seinesgleichen sucht – und ein aussergewöhnliches Anschauungsbeispiel, wie Politik in der Stadt Basel funktionieren kann. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die Weiche des Eulergleis am Centralbahnplatz wird angeliefert Roland Schmid

Der Duft, der an diesem feuchtkühlen Montagmorgen die Halle erfüllt, erinnert an die Minuten nach einem überdimensionierten 1.-August-Feuerwerk. «Das Schweissgut», erklärt Daniel Gut. Der Gruppenleiter der Werkstatt der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ist kein Mann vieler Worte. Reden macht auch wenig Sinn, wenn wenige Meter daneben die Biegemaschine mit 2000 Tonnen Druck schnaufend wie eine Dampflokomotive aus einem Spaghetti-Western die aus einer speziellen Stahlmischung hergestellten Schienen aus Polen millimetergenau in Form bringt.

Ein paar Schaulustige aus den benachbarten Büros schauen in der fussballfeldgrossen Werkstatt an der Basler Peripherie zwischen Baumarkt und dem früheren Friedhof Wolfgottesacker rein. Heute wird das Herzstück einer neuen Weiche verschweisst – thermisch. Das verspricht immer Spektakel.

Das Schweissgut besteht unter anderem aus Eisenoxid. Die genaue Zusammensetzung ist das Geheimnis der deutschen Chemiefirma. Ein Sack mit knapp sechs Litern reicht aus, um die Hölle zu entfesseln. Zumindest in dem trichterförmigen Giesstiegel, der von der Decke baumelt. Mit Propanbrennern wird das Schweissgut bei 800 Grad Celsius vorgewärmt. Schon fast feierlich entzündet ein Mitarbeiter dieses dann mit einer Wunderkerze.

Schweissen mit 2500 Grad Celsius

Bei einer thermischen Schweissung ist Spektakel garantiert. Nicole Nars-Zimmer

Innert Augenblicken verwandelt sich der Topf in einen brodelnden Vulkan – nur dass es doppelt so heiss ist. Es raucht, die Funken sprühen. Kurz darauf löst sich der Pfropf und die glühende Masse ergiesst sich über die Schienen – mit einer Temperatur von 2500 Grad Celsius. Nach einer halben Minute ist der Zauber vorbei. Zurück bleibt ein metallischer Geschmack auf der Zunge. Fast einen Tag braucht das Ganze anschliessend zum Abkühlen. Dann ist das Herzstück von Weiche Nummer 271 – wie sie in den BVB-Büchern geführt wird – bereit.

Die Nummer ist kein Zufall, sondern ein getarnter Insiderwitz, der höchstens Mathematikerinnen und Mathematikern auffällt. 2,71 ist der Beginn der nie endenden Eulerschen Zahl – simpel heruntergebrochen die kleine Schwester von Pi. Und der Basler Mathematiker Leonhard Euler, beziehungsweise das gleichnamige Hotel auf dem Centralbahnplatz, steht als Namenspate für die neue Querverbindung. Der Gag sorgte aber auch noch für jede Menge zusätzliche Bürokratie: Da nur wenige Eingeweihte wussten, dass die Weiche nicht ordnungsgemäss nummeriert wird, mussten nachträglich noch alle offiziellen Dokumente und Baupläne angepasst werden.

Die «gefährlichste Haltestelle der Schweiz» mit täglich 100'000 Pendlern

Die Erwartungen an das Eulergleis sind hoch: Nichts weniger, als den als gefährlichste Haltstelle der Schweiz verschrienen Platz entschärfen soll die Weiche. Mit der neuen Querung am Nordende des Platzes wird der südliche Teil entflochten. Die Linie 8, die bisher alle sieben Minuten vor dem Bahnhofshaupteingang durchrasselt, kann neu geführt werden. Das Areal vor dem Eingang wird zu Stosszeiten tramfrei. Und das nachdem jahrelang Politiker und Verkehrsexpertinnen verzweifelten am Gordischen Knoten aus Trams, Bussen, Velos und den rund 100'000 Pendlerinnen und Pendlern, die aus oder in den Basler Bahnhof SBB strömen.

Umso schräger in der Landschaft wirkte die Idee des Basler Altlinken Urs Müller, als er vor vier Jahren erstmals das Eulergleis vorstellte. 15 Jahre hatte er für die Linksaussenpartei Basta im Basler Parlament politisiert – als Markenzeichen ein feuerrotes Jackett. Seine Themen: soziale Gerechtigkeit, Arbeitsrechte und zwischendurch die Herbstmesse. Nur wer im Archiv des Grossen Rats zu graben beginnt, findet auch mal einen Müller-Vorstoss zum Thema ÖV.

Vor vier Jahren zeigte Urs Müller, wo das Eulergleis durchführen soll. Juri Junkov

Und ausgerechnet dieser Politrentner steht nun in der news-armen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Centralbahnplatz, in der Hand einen ausgedruckten Stadtplan, auf den mit rotem Filzstift eine neue Tramverbindung gekritzelt wurde?

Alleine gegen die vereinigte Bürokratie

Die Verantwortlichen beim Bau- und Verkehrsdepartement zeigten wenig Interesse. Das Gleis sei baulich hochkomplex und würde die Situation letztlich nur noch verschlimmern. Die neue Verbindung würde die Nauenstrasse – eine der Hauptschlagadern des Autoverkehrs – abklemmen und für Stau sorgen.

Der wahre Grund für die ablehnende Haltung dürfte aber vor allem dem Umstand geschuldet sein, dass die neue Verbindung die politisch umstrittene Idee einer neuen Tramstrecke für den 8er durchs Kleinbasel noch mehr ins Wackeln bringt. Selbst die früheren politischen Mitstreiterinnen und Weggefährten von Müller winkten zuerst ab – sie zweifelten, dass sich dafür eine Mehrheit finden lässt in einer Zeit, in der um jeden neuen Schienenmeter in Basel eine Grundsatzdebatte entbrennt. Doch Müller blieb stur. Gegen die vereinigte Bürokratie und ohne politische Rückendeckung startet er sein Projekt.

Müller und seine geheimen Mitstreiter

Was damals nicht bekannt war: Müller hatte seine Idee nicht alleine ausgebrütet. Der Altpolitiker nutzte geschickt sein langjähriges Netzwerk. Mitkonzipiert hat das Eulergleis der frühere BVB-Direktor Georg Vischer. Ihn verbindet man mit der betulich-beschaulichen Zeit der Verkehrsbetriebe, als man in Basel noch stolz war auf seine «Drämmli» – vor Skandalen und Pandemien. Vischer gilt als einer, dem der Tramverkehr wirklich am Herzen liegt, ein Anwalt für den ÖV. Gerne sass er auch selber in der Fahrerkabine.

Nötig gehabt hätte Vischer sicher nichts davon. Wer sich in Basel mit «Vögeli-Vau» schreibt, hat mehr auf der Seite, als sich das Normalsterbliche vorstellen können – altes Basler Daig-Geld. Im Gegensatz etwa zu Zürich war Tramfahren in Basel aber nie eine Frage der gesellschaftlichen Schichten. Georg Vischer – «gmögig», zurückhaltend, unspektakulär – ist der fleischgewordene Beweis dafür.

Eine Einsprache als Druckmittel

Schnell wird klar: Die Verkehrsplanenden der Verwaltung haben den alten Haudegen Müller sträflich unterschätzt. Im Parlament findet er für die Idee innert Tagen Unterstützung von links bis rechts.

Nach wenigen Wochen präsentiert Müllers Nachfolger im Parlament – Beat Leuthardt, der ebenfalls ein nebenberuflicher Tramfahrer ist – einen Vorstoss, der von Vertretenden aller Parteien unterschrieben und kurz darauf ohne Gegenstimme an die Regierung überwiesen wird. Ein Erfolg, den Müller als aktiver Parlamentarier nie verbuchen konnte, und den es auch bei ÖV-Projekten kaum wieder einmal geben dürfte. Gleichzeitig lassen auch die BVB durchblicken, dass ihnen die neue Gleisverbindung gar nicht so ungelegen kommen würde.

Richtig ins Schwitzen gerät das Bau- und Verkehrsdepartement, als Müller droht, mit einer Einsprache die dringende Sanierung der alten Gleise auf dem Centralbahnplatz auf Monate hin zu blockieren. Die zwei Hebel reichen, um beim zuständigen SP-Regierungsrat ein Umdenken herbeizuführen. Kurz vor Mitternacht erreicht Müller ein Mail des Verkehrsdirektors mit der Bitte um ein Treffen.

Eine Woche später ist der Kuhhandel aufgegleist: Für den Rückzug der Einsprache sichern die Verkehrsplanenden Müller zu, das Projekt Eulergleis «mit höchster zeitlicher Priorität» auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen. Wie widerwillig dies geschieht, lässt sich zwischen den Zeilen lesen: «Allerdings ist diese zusätzliche Schienenverbindung aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten», monierte die Regierung noch nach geschlagener Schlacht, nur um vom Parlament ein weiteres Mal eine deutliche Ansage zu deren Realisierung zu hören.

Selbst Gegnerinnen und Gegner der Trams stimmten für das neue Gleis

Politikerinnen und Politiker lieben die Redewendung vom «Weichen stellen» – vor allem um zu verdeutlichen, dass nun ein Entscheid gefällt werden muss. Die Metapher kann aber auch anders verstanden werden. Mit einer Weiche verdoppelt man die Optionen. Und für den Fall der Fälle gibt es eine weitere Möglichkeit, abzubiegen.

Beat Leuthardts Vorstoss zum Eulergleis wurde ohne Gegenstimme überwiesen. Kostas Maros

Denn trotz der scheinbaren Einhelligkeit des Parlaments: Für das Ja zum Eulergleis gab es im Grossen Rat eine Vielzahl Motive. Viele votierten aus Überzeugung für den ÖV für den Ausbau der Infrastruktur. Anderen ging es darum, dass ihr Quartier von der neuen Verbindung profitieren würde. Manche hatten auch schlicht Freude daran, dem scheidenden Verkehrsdirektor eins auszuwischen.

Und einige bürgerliche Parlamentsmitglieder geben offen zu, dass das neue Gleis ihnen Argumente gegen neue geplante Tramlinien oder sogar für den Abbau von bestehenden liefert. Von der «grünen Wand» oder gar von Altmetall ist die Rede. Anstelle von Trams will man in Basel künftig auf Busse setzen. Taucht irgendwo im Internet ein Video eines schienenlosen Trams in China auf, ist der nächste parlamentarische Vorstoss in der Regel nicht weit.

Inbetriebnahme mit dem Fahrplanwechsel im Dezember

Nun geht alles seinen bürokratischen Lauf, bis im September dieses Jahres die Bagger auffahren und das frisch geschweisste Gleis im Boden versenken. Seit dieser Woche liegt die Weiche nun eingebettet im Schienenwirrwarr des Centralbahnplatzes bereit und rostet erst einmal vor sich hin. Denn befahren wird sie erst mit dem Fahrplanwechsel anfangs Dezember.

