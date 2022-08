Drogenbande nach mehrmonatigen Ermittlungen in Basel entlarvt

Kriminalität Kokain, Heroin, Ecstasy: Basler Ermittler lassen albanische Drogenbande auffliegen – ein Verdächtiger machte einen bösen Fehler Durch eine aufwendige Schwerpunktermittlung konnten zehn Personen aus dem Dunstkreis einer albanischen Bande in Basel ermittelt werden. Einem davon wurde der eigene Drogenkonsum zum Verhängnis. Zara Zatti Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Der eigene Kokainkonsum wurde einem mutmasslichen Bandenmitglied zum Verhängnis. Symbolbild: Raphael Rohner

Festgenommen wurde Faton B.*, nachdem er vom Dach gefallen war. Weil er sich von mehreren Männern verfolgt fühlte, stieg er Mitte November des vergangenen Jahres auf das Dach einer Liegenschaft im Iselin-Quartier, riss Ziegelsteine heraus und warf sie auf die Strasse. Nachdem er über fünf Blocks geklettert war, verlor er das Gleichgewicht und fiel. Auslöser der waghalsigen Kletteraktion war ein psychotischer Schub, den Faton B. durch den Konsum von Kokain erlitt.

Faton B., heute 31-jährig, war zum Unfallzeitpunkt ein von der Polizei gesuchter Mann. Laut seiner Anklageschrift war er Mitglied einer «albanischstämmigen, professionell organisierten, äusserst umtriebigen Drogenhändlerbande», die im Raum Basel mit grossen Mengen Heroin, Kokain und MDMA handelte. Bei Letzterem handelt es sich um eine synthetische Droge, auch bekannt als «Ecstasy».

Auf die Schliche kam das Betäubungsmitteldezernat Basel-Stadt der Bande durch zeitlich aufwendige Schwerpunktermittlungen im Rahmen der sogenannten Aktion Tropic. Diese dauerte vier Monate und endete mit inzwischen vier rechtskräftigen Urteilen und sechs Strafbefehlen. Laut Anklageschrift blieben die Hintermänner der Drogenbande durch die Aktion jedoch unbekannt.

Drogenmengen im Wert von 272'000 Franken

Wie die Basler Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagt, handelt es sich bei Betäubungsmitteldelikten generell um «Holkriminalität». Die Ermittlungen beruhen in der Regel also nicht auf Hinweisen oder Anzeigen von Dritten, sondern hängen direkt mit polizeilichen Tätigkeiten und Initiativen zusammen.

Besagte Drogenbande war nach Erkenntnissen der Basler Staatsanwaltschaft spätestens ab Anfang 2018 in Basel tätig und lagerte bei der Festnahme an verschiedenen Standorten in Basel knapp zwei Kilogramm MDMA, rund ein Kilogramm Kokain- und fünf Kilogramm Heroingemisch. Laut Anklageschrift liegt der Strassenverkaufswert der gefundenen Drogenmengen bei rund 272'000 Franken.

Zur Festnahme von zwei Bandenmitgliedern kam es im September 2019 am späten Abend in einer Wohnung im Iselin-Quartier. Bei der Hausdurchsuchung stiess die Polizei neben mehreren Mobiltelefonen und ausländischen SIM-Karten auf ein Notizbuch mit handschriftlichen Abrechnungen, Schlüssel mit herausgekratzten Nummern, Digitalwaagen sowie mit Heroin und Kokain kontaminiertes Bargeld von mehreren tausend Franken.

Schusswaffen und Fluchtversuch

In drei weiteren Wohnungen, die von den Mitgliedern als Wohnstätten, Verkaufs- und Verarbeitungsorte genutzt wurden, entdeckte die Polizei Drogengemische, eine Schutzweste, Schusswaffen und Patronen. Ein weiterer Mann wurde nach kurzer Flucht verhaftet. Um unentdeckt zu bleiben, liess die Bande die Wohnungen teilweise von anderen Personen anmieten.

In zwei Wohnungen fand die Polizei die DNA und Fingerabdrücke von Faton B. Bereits im Oktober 2017 wurden seine Spuren an einem Kunststoffbeutel, gefüllt mit Heroin und Kokain, entdeckt. Der Beutel befand sich in einem Schuh versteckt in einer Bar im Klybeck. Als Faton B. von der Verhaftung der drei Männer erfuhr, tauchte er laut Anklageschrift, vermutlich im Ausland, unter.

Die Bandenmitglieder wohnten zusammen im Iselin-Quartier

Der Beschuldigte, der ansonsten in Albanien und Griechenland wohnte, reiste seit Ende 2016 oder Anfang 2017 regelmässig in die Schweiz ein und hielt sich längere Zeit in Basel auf. Eine Zeit lang wohnte er mit den zwei Männern, die nach den Hausdurchsuchungen verhaftet wurden, in einer Wohnung im Iselin-Quartier. Regelmässig übernachtete er auch bei einer drogenabhängigen Frau. Als Gegenleistung schenkte Faton B. ihr pro Woche 2,5 bis 5 Gramm Heroin. Ein anderes Mitglied quartierte sich ebenfalls bei einem drogenabhängigen Mann ein.

Eine Zeit lang hielt sich Faton B. illegal in der Schweiz auf, weil er die visumfreie Zeit überschritt. Gleichzeitig stellte er in der Region Saint-Louis in Frankreich einen Antrag auf Asyl.

1500 Franken im Monat für seine Tätigkeit

Wie es in der Anklageschrift heisst, schloss sich Faton B. spätestens ab Oktober 2017 der Drogenhändlerbande an. «Er beteiligte sich nach der Art eines Berufes nicht nur an der arbeitsteilig verteilten Drogenhandels-, sondern auch an Geldwäschereiaktivitäten, indem er bereitwillig die ihm übertragenen Aufgaben übernahm.»

Faton B. sei in erster Linie verantwortlich gewesen für die Verarbeitung und Portionierung der Betäubungsmittel. Innerhalb der Drogenbande habe sich der Beschuldigte auf eher niedriger Hierarchiestufe befunden und Weisungen von anderen Mitgliedern erhalten. Vom Erlös wurde Faton B. monatlich ein Gewinn von 1500 Franken ausbezahlt.

Zum Verhängnis wurde Faton B. schliesslich der eigene Kokainkonsum. Durch den Fall vom Dach konnte er verhaftet werden, seitdem sitzt er in Haft. Seine Verhandlung findet Mitte September am Strafgericht Basel statt.

* Name der Redaktion bekannt

