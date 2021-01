Am Sonntag, ca. 3.00 Uhr, kam es in Basel in der Sperrstrasse bzw. am Claragraben zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welcher zwei Männer im Alter von 17 und 25 Jahren verletzt wurden. Drei junge Männer wurden festgenommen.

31.01.2021, 09.55 Uhr