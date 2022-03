Basel Antisemitismus im Netz nimmt weiter zu: Grossrätin Tonja Zürcher fordert Antworten vom Kanton 2021 nahmen antisemitische Online-Vorfälle in der Schweiz um 66 Prozent zu. An der Uni Basel sorgte ein «Zoom-Bombing» für Aufsehen und auch der Präsident des Israelitischen Gemeindebundes Ralph Lewin erhielt ein brutales Schreiben. Zara Zatti Jetzt kommentieren 15.03.2022, 18.10 Uhr

Die Synagoge in Basel wird mit Pollern vor möglichen Angriffen geschützt. Kenneth Nars

Das antisemitische «Zoom-Bombing» an der Uni Basel machte letztes Jahr schweizweit Schlagzeilen: Während der Präsentation des Studienfachs Jüdische Studien erschienen plötzlich Szenen aus Nazideutschland auf den Bildschirmen. Der Vorfall reiht sich in eine unschöne Entwicklung: In der Schweiz nimmt Antisemitismus in der digitalen Welt weiterhin stark zu –das zeigt der Antisemitismusbericht 2021. Erarbeitet wurde dieser in einer Zusammenarbeit der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG). 2021 nahmen antisemitische Online-Vorfälle um 66 Prozent zu (806 Vorfälle 2021, 485 Vorfälle 2020). 61 Prozent der Vorfälle ereigneten sich dabei auf dem Messengerdienst Telegram, 28 Prozent auf Twitter. In der realen Welt kam es im Vergleich zum Vorjahr zu sechs Vorfällen mehr.

Tonja Zürcher, GAB-Grossrätin. Bild: zvg

Der Bericht veranlasste die Basler Grossrätin Tonja Zürcher (Grün-Alternatives Bündnis) zu einer Interpellation. Darin will sie vom Regierungsrat etwa wissen, wie antisemitische Straftaten erfasst werden und wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit antisemitischen Hassbotschaften im Netz umgehen. «Durch die Coronapandemie tauchten vermehrt Verschwörungstheorien auf, darunter auch antisemitische. Das Problem hat sich verschärft.»

Brutales Schreiben an SIG-Präsident Ralph Lewin

Der Antisemitismusbericht unterscheidet zwischen Vorfällen in der realen Welt und online. Regional zugeordnet werden können nur erstere. In Basel kam es im Jahr 2021 zu einer Beschimpfung, zwei antisemitischen Auftritten und einer Zusendung. Ein Auftritt kann etwa ein Vortrag, bei dem antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet werden, sein oder das Zeigen des Hitlergrusses an einer Demonstration. Bei einem der beiden Auftritte handelt es sich um das «Zoom-Bombing» an der Universität Basel. Bei der verzeichneten Zusendung um ein Schreiben «der brutaleren Sorte» an den Präsidenten des SIG und ehemaligen Basler Regierungsrat Ralph Lewin.

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG. Bild: zvg

Zu den Zahlen im Bericht, sagt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner: «Was nicht gemeldet wird, kann nicht registriert werden. Wir gehen davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, weil nicht jeder den Aufwand einer Meldung auf sich nehmen will.» Die Zunahme an antisemitischen Aussagen, die online stattfinden, habe sich schon vor der Pandemie abgezeichnet, sagt Kreutner.

«Aber während der Pandemie erlebten wir eine regelrechte Explosion an solchen Vorfällen.»

Dabei handle es sich um eine traurige Tradition: «Die Geschichte zeigt, dass während Krisensituationen, etwa während der Pest, auch der Antisemitismus zunimmt. Wenn die Struktur wankt, dann wird die Stimmung generell aufgeladener, ein Teil davon zeichnet sich immer in Antisemitismus ab.»

«Holocaust-Vergleiche sind sehr schmerzhaft»

Nicht als antisemitische Vorfälle werden im Bericht Vergleiche der Coronamassnahmen mit dem Holocaust gewertet, etwa das Tragen von einem Judenstern an einer Coronademo. Kreutner findet dennoch klare Worte für solche Aktionen:

«Für die Überlebenden des Holocaust und deren Nachkommen sind solche Vergleiche sehr schmerzhaft. Die Sturheit, seine eigene Situation während der Pandemie so dermassen zu erhöhen und ein Missbrauch des Holocaust zu betreiben, ist höchst erschreckend.»

Die Interpellation von Zürcher soll morgen Mittwoch in der Grossratssitzung behandelt werden.

