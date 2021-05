Basel Beim Post holen wird ein 22-Jähriger nidergestochen Ein junger Mann wollte im Hinterhof einer Liegenschaft die Post aus dem Briefkasten holen. Dabei wurde er angegriffen und niedergestochen. 13.05.2021, 12.47 Uhr

Wer hat den 22-Jährigen an der Laufenstrasse in Basel niedergestochen? Die Polizei sucht Hinweise. (Themenbild) Kenneth Nars

Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, geschah der Angriff am Mittwochnachmittag. Der 22-Jährige verliess seine Wohnung an der Basler Laufenstrasse, um im Hinterhof den Briefkasten zu leeren. Unerwartet wurde er dabei angegriffen, niedergestochen und dabei mittelschwer verletzt. Der Basler wurde per Sanität in die Notfallaufnahme verbracht.