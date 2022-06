Basel Bonne Maman zieht in die Gerbergasse Der französische Hersteller von Konfitüren und Desserts eröffnet eine Cafeteria, die mit Cupcakes punkten will. Andreas Möckli 07.06.2022, 17.43 Uhr

Bislang mit einem Pop-up-Store in der Freien Strasse präsent: Die französische Marke Bonne Maman. Ali Ahmeti

Bonne Maman hat in Basel eine definitive Bleibe gefunden. Die für Konfitüren und Desserts bekannte französische Marke wird in der Gerbergasse eine Cafeteria eröffnen. Dies geht aus einer Baueingabe im Kantonsblatt hervor. Geplant ist die Eröffnung im dritten Quartal dieses Jahres, wie Felix Schumacher, Geschäftsführer von Andros Suisse, auf Anfrage sagt. Bonne Maman ist eine von mehreren Marken des französischen Lebensmittelherstellers Andros.

Bislang ist Bonne Maman mit einem Pop-up-Store in der Freien Strasse präsent. Dort sind Cupcakes sowie Kaffee und Tee zum Mitnehmen erhältlich. In der Gerbergasse soll ein gemütliches Kaffee entstehen, sagt Schumacher. Gemäss den öffentlich einsehbaren Plänen soll das Lokal auf zwei Etagen zwischen 25 und 30 Plätze bieten. Auch draussen soll es einige Sitzgelegenheiten geben. Wie an der Freien Strasse werden die Süssigkeiten auch zum Mitnehmen angeboten. Noch sei nicht ganz absehbar, wann der Pop-up-Store schliesse. Dies werde vermutlich Ende des Jahres der Fall sein, sagt Schumacher.

Unterschiedliche Konzepte testen

Bonne Maman hat seine Bekanntheit vor allem im Detailhandel erlangt. Im Gastrobereich habe die Firma hierzulande noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, erklärt Schumacher. Darum würden an verschiedenen Standorten unterschiedliche Konzepte getestet. Läden gibt es neben Basel in Zürich, Bern, Winterthur und Aarau.

Zuvor war der Laden Basler Fyynkoscht an der Gerbergasse zu Hause. Im März 2020 zog das Geschäft an den Spalenberg um, coronabedingt etwas früher als geplant. Verkauft werden unter anderem Süssigkeiten, Getränke, Gebäck und Souvenirs von Produzenten aus der Region. Eine zweite Filiale befindet sich am Totentanz.