Basel Buntstifte, Kugelschreiber und Co.: Am Bahnhof SBB eröffnet ein Caran d’Ache-Pop-Up Ab dem 16. Mai können Reisende und weitere Interessierte am Basler Bahnhof SBB Buntstifte und weitere Schreibgeräte kaufen. Auf der Passerelle eröffnet die erste Pop-Up Boutique von Caran d'Ache. Laura Pirroncello 22.04.2022, 10.49 Uhr

Bald gibt es am Bahnhof SBB Buntstifte der Marke Caran d’Ache zu kaufen. Hanspeter Schiess

Im Bahnhof Basel SBB eröffnet am 16. Mai die erste Pop-Up Boutique von Caran d’Ache. Dies teilt Caran d’Ache am Freitag mit. Mit der Filiale werde die Präsenz in der Deutschschweiz ausgebaut, heisst es.