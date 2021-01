Basel Dank Lockdown online in der Brocki stöbern Auch Brockenstuben haben mit dem Lockdown zu kämpfen. Die Basler Stube Irma&Fred will dem Coronavirus die Stirn bieten und stellt darum ihre Artikel jetzt auf Internetplattformen zum Verkauf. Deborah Gonzalez 26.01.2021, 18.00 Uhr

Die Brocki Irma&Fred ist wegen Corona momentan geschlossen. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

In Zeiten des Coronavirus müssen sich viele neu erfinden. Das, was bisher funktioniert hat, klappt in vielen Fällen nicht mehr. Seit der Lockdown ausgerufen wurde, stehen viele vor einem grossen Fragezeichen. So auch die Brockenstube Irma&Fred, die sich normalerweise auf fünf Etagen ausbreitet. Nun ist sie geschlossen. Ein Zustand, der vor allem Mitarbeiter Shahed Staub zugesetzt hat. «Ich wollte unbedingt etwas machen, ansonsten wäre ich sechs Wochen arbeitslos gewesen.»