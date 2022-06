Basel Die Postfächer der Hauptpost zügeln an den Rümelinsplatz Der Platz in der Grossbasler Altstadt erhält eine Aufwertung inklusive Zusatzelement: ein Postomat. Christian Mensch 15.06.2022, 21.38 Uhr

Bald ist auch die Postfachanlage der Hauptpost Geschichte. Archivbild: Roland Schmid

Die Hauptpost an der Rüdengasse ist seit Monaten geschlossen; ein Teil der Dienstleistungen findet sich in der Orell-Füssli-Buchhandlung an der Freien Strasse. Am angestammten Ort sind jedoch weiterhin die Postfächer in Betrieb. Nun ist auch dafür ein Alternativstandort auf dem Rümelinsplatz gefunden worden. Dies geht aus einem aktuellen Baugesuch hervor.