Rhein-Fähren: Betrieb läuft wieder ganz normal

Basel Fähren trotzen niedrigem Pegel und geringer Strömung des Rheins Wegen des tiefen Wasserstandes des Rheins musste die Dalbe-Fähre in Basel Anfang Woche ihren Betrieb kurzzeitig einstellen. Mittlerweile verkehrten aber alle Fähren wieder ganz normal, sagt Fähri-Verein-Präsidentin Martina Meinicke. 29.07.2022

Der niedrige Rheinpegel lässt die Fähren langsamer als sonst über den Rhein fahren. Die Gäste geniessen die längeren Fahrten. Juri Junkov

Wer sich dieser Tage mit seinem Wickelfisch den Rhein hinuntertreiben liess, hat es gemerkt: Der Pegel ist so niedrig und die Strömung darum so langsam, dass man kaum vorwärtskommt.

Nicht anders geht es den Rhein-Fähren in Basel, die für ihren Betrieb auf ausreichend schnelle Strömung angewiesen sind. Trifft hingegen langsame Strömung auf einen ungünstigen Wind, kann das in seltenen Fällen den Fährbetrieb schon mal beeinträchtigen. So geschehen diese Woche: Weil die aktuell schwache Strömung auf zu starken Westwind getroffen sei, müsse die St.-Alban-Fähre «Wild Maa» den Betrieb einstellen, liess der Fähri-Verein am Montag auf den sozialen Medien verlauten und wiederholte die Meldung am Dienstag.

Fähre-Betrieb funktioniert wieder normal

Als die bz gegen Donnerstagmittag bei der Dalbe-Fähre vorbeischaut, legt die Fähre ganz normal an und ab. Fährimaa Hugo Blickensdorfer bestätigt den kurzzeitigen Ausfall in den vergangenen Tagen und erklärt, dass das Problem nicht so sehr die Strömung gewesen sei, sondern viel mehr der Wind:

«Wenn zu starker Westwind herrscht, bläst es die Fähre den Rhein hinauf.»

Manchmal würden auch grosse Schiffe den Betrieb kurz stilllegen. Im Moment gehe es aber, sagt er und legt ab, um seine Fahrgäste in die Breite zu bringen.

Auch auf der Münster-Fähre «Leu» funktioniere der Betrieb ganz normal, sagt Fährimaa Adrian Burkardt. Hier sei die Strömung aber nie ein Problem, erklärt er:

«Weil der Rhein durch das steile Ufer beim Münster stark kanalisiert ist und darum an dieser Stelle schneller fliesst als weiter oben bei der Dalbe-Fähre.»

Die langsame Strömung sei aber gar nicht unbedingt ein Problem, ergänzt Burkard, denn: «So fährt die Fähre langsamer. Viele Gäste schätzen das, so wird die schöne Fahrt länger.»

Auch bei der Klingental-Fähre «Vogel Gryff» läuft der Betrieb ganz normal, als die bz vorbeischaut. Fährimaa Urs Zimmerli bestätigt den Eindruck: «Wir hatten keine Probleme wegen der Strömung.» Die Fähre habe auch schon noch trockenere Jahre erlebt, zum Beispiel 1976. «Möglich, dass wir so einen Zustand wieder erleben. Aber wer weiss schon, was kommt?»

Die St.-Johann-Fähre «Ueli» läuft ebenfalls im Normalbetrieb, als die bz Fährimaa Tom Linsenmann besucht. Viel wichtiger als der Rheinpegel sei für den Betrieb ohnehin, was die Kraftwerke ober- und unterhalb der Stadt machten. «Wenn beide stauen, dann kann die Strömung noch langsamer werden.»

Meldung des Fähri-Vereins löste Verunsicherung aus

Martina Meinicke, Präsidentin des Fähri-Vereins, bestätigt, dass die Dalbe-Fähre Anfang Woche ihren Betrieb kurzzeitig einstellen musste. Bei einigen habe das Verunsicherung ausgelöst:

«Viele Personen glaubten, dass der Betrieb der Fähren im Moment wegen des niedrigen Pegels generell nicht funktioniert. Dem ist nicht so. Grundsätzlich läuft der Betrieb aktuell ganz normal.»

Und sie schliesst sich der Meinung von Adrian Burkardt an: Das langsame Tempo der Fähren werde von den Gästen geschätzt.

