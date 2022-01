Basel Im Frühling: Die Clique Basler Bebbi plant ihre eigene Fasnacht Sollten die «drey scheenste Dääg» abgesagt oder in den Sommer verschoben ­werden, wird die Formation an einem Wochenende im Mai selber tätig. Andreas Möckli und Silvana Schreier Aktualisiert 12.01.2022, 08.17 Uhr

Die Clique Basler Bebbi Basel mit ihrem Sujet «Highway to Hell» am Cortège 2017. Georgios Kefalas / Keystone

Die Basler Regierung hat ihren Entscheid in Sachen Fasnacht vertagt. Sie will sich erst Anfang Februar festlegen, ob Basels wichtigste Veranstaltung stattfinden kann oder nicht. Eine der grössten Stammvereine, die Basler Bebbi Basel, wollen nicht länger warten. «Wir brauchen eine Perspektive, die erhalten wir jedoch nicht», sagt Präsident Guy Macquat. «Deshalb haben wir nun einen Plan B ausgearbeitet».

Konkret wollen die Bebbi zwischen dem 13. und 15. Mai eine eigene Fasnacht durchführen. Die Clique werde das ganze Programm inklusive Bummelsonntage in dieses Wochenende packen. «Ein Sommerfest haben wir bewusst nicht gewollt», sagt Macquat. Daher haben sich die Basler Bebbi für den Frühling entscheiden. «Wir finden, man muss nach zwei ausgefallenen Fasnachten wieder etwas kreativ sein».

Sie mögen es ausgefallen: Die Clique als «Bebbi Baywatch Basel» mit dem Sujet «Keep the beach clean!» am Cortège im Jahr 2016. Kenneth Nars

Mit ein Grund für den Plan B: Das Fasnachts-Comité habe bisher relativ wenig für Empathie für eine Verschiebung gezeigt, sagt Macquat. Tatsächlich äussert sich Comité-Obfrau Pia Inderbitzin zurückhaltend zur Idee einer Verschiebung. Aufgrund der Rückmeldungen der Aktiven erkenne sie eher einen Trend gegen eine Verschiebung. «In der Brust der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler schlagen zwei Herzen», sagt Inderbitzin. Wie auch immer man zu einer Verschiebung stehe, «im Grunde ihres Herzens möchten die Aktiven am 7. März um 4 Uhr mit der Fasnacht beginnen.»

«Gässle» und Kinderfasnacht stehen im Vordergrund

Die Bebbi wollen wie gewohnt ein Sujet ausspielen, inklusive Laterne. Von einer Fasnachtsteilnahme ohne eigentliches Sujet, wie es andere Formationen planen, hält die Clique wenig. Sollte die Fasnacht wie geplant am 7. März beginnen, werden die Bebbi natürlich am Original teilnehmen.

Konkret sieht das vorgeschlagene Programm so aus: Am Freitag, den 13. Mai, soll ab 16 Uhr mit dem kostümierten «Gässle» in der Innenstadt begonnen werden. Am Samstag stehen die Kinder im Zentrum, das ganze soll um 14:00 losgehen. Am Abend steht wieder «Gässle» an. Und am Sonntag folgt dann der Bummel, in gewohnter Form.

Die Bebbi haben den Vorschlag mit dem Basler Regierungsrat, wie auch dem Fasnachts-Comité geteilt. «Wir freuen uns über Cliquen, die sich uns anschliessen möchten und sind offen für Ideen», sagt Macquat. Er und seine Clique seien überzeugt, mit dem Plan B den dringend benötigten Impuls in die «Fasnachts-Welt» auszusenden.