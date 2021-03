Basel «Messiartige Zustände» in Freizeitgärten sollen verschwinden – doch die Gesetzesrevision eckt an Die geplante Teilrevision des Freizeitgartengesetzes kommt nicht bei allen Parteien gleich gut an. Anders sieht das beim Zentralverband der Basler Familiengärtner-Vereine aus. Larissa Gassmann 24.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Möglichst gepflegt sollen sie sein: Freizeitgärten im Bereich Milchsuppe. Bild: Kenneth Nars

Freizeitgärten sind im Kanton Basel-Stadt ein teures Gut. Die Warteliste allein umfasst derzeit um die 1'300 Einträge. Laut Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei, gehen bei jedem ausgeschriebenen Garten je nach Lage und Zustand zwischen fünf und zehn Bewerbungen ein. Nicht nur deswegen soll das 2012 erlassene Gesetz über Freizeitgärten eine Teilrevision erhalten. Ziel sind effizientere formelle Abläufe, klarere Rollenzuteilungen sowie eine Rechtssicherheit im Konfliktfall.

«Das Familiengartenwesen hat in letzter Zeit eine ganz neue Dynamik erhalten», sagt Trueb. Waren früher ärmere Familien im Garten zugange, um Gemüse und Obst für den Eigenbedarf anzubauen, so wurden sie bald zu einem Treffpunkt für Freizeit und Erholung. Auf die primäre Nutzung durch Personen mit Migrationshintergrund folgte ein Einbruch der Nachfrage. «Wir waren damals der Auffassung, dass es sich um ein Auslaufmodell handelt», sagt Trueb.

«Messiartige Zustände» sorgten für ein Umdenken

In dieser Zeit wurden Parzellen an Menschen abgetreten, die damit kaum etwas anzufangen wussten. Trueb spricht von teils «messiartigen Zuständen» und «Grümpelkammern». Nun sei wiederum ein Trend in die andere Richtung zu spüren, eine nachhaltige Entwicklung, mit der vor zehn Jahren noch nicht zu rechnen war. Gleichzeitig habe man erkannt, dass das Gesetz, die Gartenordnung und die teils alten Pachtverträge nicht aufeinander abgestimmt worden waren und in gewissen Bereichen die Rechtsgrundlagen fehlen.

«Schon lange nötig» war die Teilrevision laut Mark Hetzer, Präsident Zentralverband der Basler Familiengärtner-Vereine. Es seien zwar nur kleine Änderungen, diese bringen aber viele Verbesserungen. Gleichzeitig werde die Bedeutsamkeit der Gartenbewegung verdeutlicht. «Mir ist es wichtig, dass die Freizeitgärten gestärkt und abgesichert werden», sagt er. Gerade in einer Stadt, in der nicht unendlich viel Wohnraum vorhanden sei, bestehe die Gefahr, dass die Areale immer mehr verschwinden.

Dass gewisse Bereiche der Anlagen laut dem Entwurf der Teilrevision öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, begrüsst er. Die Partei Mitte befürchtet wiederum Schäden. «Bei einer Vermischung von Freizeitgärten mit öffentlichem Raum besteht die Gefahr von Vermüllung und vermehrten Übergriffen in die Freizeitgärten», schreibt sie in ihrer Vernehmlassungsantwort. Es stelle sich die Frage, wer die Verantwortung für die Sauberkeit und allfällige Schäden trägt.

Wer sich nicht um den Garten kümmert, muss mit einer Kündigung rechnen

Anders klingt es bei GLP und SP. Letztgenannte will sogar einen Schritt weiter gehen. «Die Gartenareale sollen im Grundsatz öffentlich sein. Der Kanton kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen», lautet der Vorschlag. Gleichzeitig werden erschwingliche Pachtzinse und Weiterbildungen im Bereich Biodiversität sowie Umweltbildung gefordert.

Es wächst und gedeiht: Im Rankhof wird so einiges angepflanzt. Kenneth Nars / BLZ

«Es sollen vermehrt auch Parzellen und Arealteile für Gemeinschaftsgärten und gemeinnützige Institutionen zur Verfügung gestellt werden», schreibt derweil die GLP. Dass die Pächter verpflichtet werden, ihre Gärten nach Grundsätzen des biologischen Anbaus zu bewirtschaften, setze «neue qualitative Umweltstandards». Die geplante Festschreibung sei ein wichtiger Schritt, um bei Fehlbarkeit sanktionieren zu können.

Kurz gesagt: Wer generell nicht in der Lage ist, sich um den Gärten zu kümmern, muss mit einer Kündigung rechnen. Bei einer Enteignung aufgrund übergeordneter städtebaulicher Überlegungen besteht laut Trueb wiederum nach wie vor Anspruch auf einen Ersatz, soweit dies denn möglich ist.

Massnahmen dieser Art werden wiederum von Basta kritisiert. Der Druck sei trotz Unterschutzstellung gross. Die Linkspartei verweist in ihrem Schreiben auf die 35 Freizeitgärten, die wegen der Tunnelausfahrt des Zubringer Bachgraben Allschwil im Areal Basel-West wegfallen sollen. «Basta wehrt sich dezidiert gegen die Aufhebung von Arealen oder Parzellen zu Gunsten von Betonprojekten, die den Boden unwiderruflich versiegeln», heisst es.

Corona hat die Nachfrage noch einmal gesteigert

Gemessen an der Bevölkerung hat Basel-Stadt ein grosses Angebot an Gärten. Auf 32 Areale fallen 5000 Freizeitgärten. Nötig wurde ein passendes Gesetz aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Landreserven. «Was auf Basler Boden liegt, wollte man langfristig sichern und den Pächtern die Gewissheit bieten, dass kein grosser Ausverkauf der Grundstücke stattfindet», so Trueb.

Sind eigene Gärten nicht mehr im Trend? Bald sind Gemeinschaftsprojekte möglich. Kenneth Nars / BLZ

Geschaffen wird nunmehr eine rechtliche Grundlage für eine Pacht durch Vereine oder Institutionen. Das betrifft zum Beispiel das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS), das einzelne Gärten gepachtet hat und Geflüchteten einen betreuten Zugang ermöglicht. Gleichzeitig werden durch die Anpassung auch Gemeinschaftsgärten ermöglicht.

Corona hat die Nachfrage nach einer Rückzugsmöglichkeit bei allen noch einmal gesteigert. «Man sieht daran, wie wichtig eine kleine Oase für die Stadtbevölkerung ist», so Hetzer. Gerade bei jungen Familien habe er ein starkes Bedürfnis nach einem eigenen Garten festgestellt: «Für die Kinder ist es schliesslich interessant, zu beobachten, wie die Natur gedeiht und wie man Einfluss darauf nehmen kann.»