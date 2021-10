«Basel Nazifrei» Basler Kaserne irritiert mit Polit-Konzert An einem Anlass im Basler Kulturhaus sollen Gelder gesammelt werden für die Geldstrafen und Prozesse der «Basel Nazifrei»-Bewegung. Dies stösst nicht nur bei bürgerlichen Politikern auf Kritik. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Musik für linke Aktivistinnen und Aktivisten: Bild einer «Basel Nazifrei»-Demonstration auf dem Barfüsserplatz. Bild: Keystone (28. November 2020)

«Antifa kostet! Gib mal, gönn Dir!» Unter diesem Slogan findet am 22. Oktober ein Konzert in der Kaserne Basel statt. Sinn und Zweck der Veranstaltung: Geld sammeln für die Aktivistinnen und Aktivisten der «Basel Nazifrei»-Bewegung. Im Zuge der Prozesswelle gegen sie gelte es, «riesige Summen an Geldstrafen und Prozesskosten zu decken», heisst es auf der Website der Kaserne. Und: «Hilf dabei, Geld für die Angeklagten der Nazifrei-Prozesse zu sammeln.» Pikant: Bei der Kaserne handelt es sich um einen staatlicherseits hochsubventionierten Betrieb. So leistet Basel-Stadt für die Jahre 2021 bis 2024 einen Beitrag von knapp 14 Millionen Franken.

Selbst linke Politiker üben leise Kritik

Die Kombination von politischem Aktivismus, Sammelaktionen für rechtliche Streitigkeiten und staatlich unterstütztem Haus ruft selbstredend bürgerliche Kritiker auf den Plan. SVP-Grossrat Joël Thüring findet den Anlass «sehr schwierig» und fordert die Abteilung Kultur im Präsidialdepartement auf, darauf hinzuwirken, dass der Anlass abgesagt wird. Auch Catherine Alioth (LDP), wie Thüring Mitglied der grossrätlichen Bildungs- und Kulturkommission (BKK), stuft den Anlass als «problematisch» ein.

Und selbst in linken Kreisen stösst die Veranstaltung auf Kritik. SP-Grossrätin Franziska Roth, Präsidentin der BKK, äussert zwar Verständnis dafür, dass man für die zumeist jungen Aktivistinnen und Aktivisten von «Basel Nazifrei» Geld sammeln möchte. Dies in einem subventionierten Betrieb wie der Kaserne zu tun, sei aber «sehr heikel».

Veranstaltung war «intern unbestritten»

Bei der Kaserne hingegen erkennt man keine problematische Konstellation. Die Veranstaltung sei «intern unbestritten gewesen» und von den Aktivisten initiiert worden, sagt Kasernen-Sprecherin Nicole Konstantinou zur bz.

«Die Kasernenleitung betrachtet es als richtig, auch Raum zu geben für Solidaritätsveranstaltungen.»

Es handle sich «um einen breit zugänglichen kulturellen Anlass mit interessanten Schweizer Bands». Die Kaserne Basel beteilige sich aktiv an den politischen Diskussionen in der Stadt und biete sich als Diskussionsplattform an. Dass es sich um ein Gastkonzert handelt, wird auf der Website der Kaserne nicht deklariert.



Beim für die Kultur zuständigen Präsidialdepartement hütet man sich auf Anfrage vor einer Wertung des Anlasses. «Es gibt im Leistungsauftrag der Staatsbeitragsempfänger keine Auflagen hinsichtlich der Frage, wem sie ihre Räume für Fremdveranstaltungen zur Verfügung stellen», lässt Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur, übermitteln.

Johannes Sieber kann Anliegen nachvollziehen

Unterstützung erhalten die Veranstalter vom grünliberalen Grossrat Johannes Sieber: «Wenn sich nur noch Vermögende den Rechtsweg leisten können», lässt er diese Zeitung wissen, «haben wir ein Problem. Das Anliegen kann ich nachvollziehen und die Solidarität ist gross.» Der Nazifrei Soli-Event klinge für ihn zwar eher nach Hirscheneck als nach Kaserne. «Als subventionierter Ort überschreitet sie damit wohl für einige eine Grenze. Doch das tun mutige Kulturbetriebe hin und wieder. Ich find’s gut.»