Geldstrafe für weiteren Teilnehmer der Anti-Pnos-Demo in Basel

«Basel Nazifrei» Geldstrafe für weiteren Teilnehmer der Anti-Pnos-Demo: Familienvater stellte sich den Behörden selbst Die Verfahren gegen die Teilnehmer der Gegendemonstration «Basel Nazifrei» vom November 2018 beim Basler Messeplatz gehen weiter, am Dienstag musste sich ein 45-jähriger Familienvater aus Laufen vor dem Basler Strafgericht verantworten. Patrick Rudin 13.07.2021, 19.29 Uhr

Eine Demonstration der PNOS und eine Gegendemo von Linken führte im November 2018 zu Ausschreitungen in Basel.

Archivbild: Roland Schmid

Seit Monaten ist beim Basler Appellationsgericht eine Beschwerde hängig, die dem Basler Strafgericht in dieser Frage generell eine «institutionelle Befangenheit» vorwirft, und auch am Dienstag griff Verteidiger Alain Joset erneut diesen Punkt auf. Seine Liste an formellen Rügen gegen die Strafverfolgungsbehörden war lang, doch vor allem kritisierte er die mangelnde Rechtsgrundlage im Baselstädtischen Polizeigesetz zu den Videoaufnahmen: Die Regelung sei verfassungswidrig, und die Videos der damaligen Demonstration dürften daher nicht als Beweis vor Gericht verwendet werden.