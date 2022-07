Basel Pilotphase erfolgreich: «Musik hören im Tram» kommt bei den BVB nun dauerhaft Nach einem zwölfmonatigen Test mit positiven Erfahrungen wird das Musikhören in den Führerständen der Basler Trams nun auch unbefristet erlaubt sein. Das ist eine schweizweite Premiere. Alessandro Crippa 17.07.2022, 16.30 Uhr

In den Basler Trams dürfen die BVB-Mitarbeitendenden ab sofort Musik hören. Keystone

Angefangen hat alles mit einem speziellen Weihnachtswunsch von Tramführerin Janina Degen. Sie hatte im ersten Coronajahr, also 2020, mit dem vpod Region Basel eine Petition lanciert und rund 600 Unterschriften gesammelt, damit Wagenführerinnen und Wagenführer der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) während der Arbeit im Führerstand Radio oder Musik hören dürfen.

Degens Wunsch an BVB-Direktor Bruno Stehrenberger wurde erhört: Im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts war das Musikhören im Führerstand seit Juni 2021 möglich – wenn auch mit Abstrichen. Zu Stosszeiten etwa oder bei Fahrten im deutschen Weil am Rhein.

Bruno Stehrenberger, BVB-Direktor. Kenneth Nars

Und wie sich nun herausstellt, war die Testphase erfolgreich: Ab Montag, 18. Juli 2022, wird Musikhören im Tram-Führerstand bei den Basler Verkehrsbetrieben definitiv erlaubt sein. Das schreiben die BVB in einer Medienmitteilung. Die Fahrdienstvorschriften seien entsprechend angepasst und dem Bundesamt für Verkehr vorgelegt worden.

Initiantin Janina Degen: «Musik hilft mir zu Randzeiten»

Die Wagenführer der BVB sind mit diesem Entscheid schweizweit die ersten, die im Führerstand offiziell Musik hören dürfen. Damit geht für viele Tramchauffeusen und -chauffeure ein langjähriger Wunsch in Erfüllung. Zugleich soll dies aber auch der Anstoss sein, über ähnliche Regeln in anderen Teilen der Schweiz zu diskutieren. Ein Mitarbeiter der BVB sagt: Nach den positiven Erfahrungen in Basel spreche nichts dagegen, spricht auch andernorts die Fahrdienstvorschriften entsprechend anzupassen.

Begleitet wurde der einjährige Versuch von der Fachschule Nordwestschweiz (FHNW), welche gemäss der Mitteilung zum Schluss kommt, dass Musikhören im Tram die Qualität der Fahrzeugführung, durch eine Aktivierung und Monotoniereduktion, erhöht.

Janina Degen, Wagenführerin bei den BVB und Initiantin des Projekt, bestätigt diese Erkenntnisse: «Gerade in den ruhigen Randzeiten hilft mir die Musik mich besser auf das Fahren zu konzentrieren.» Die Musik kann übrigens vom BVB-eigenen Diensttablet gestreamt werden. Und auch die Fahrgäste werden dadurch nicht gestört – wegen der coronakonformen Scheiben.

Janina Degen freut sich, dass sie nun während der Arbeit Musik hören darf. Archiv: Nicole Nars-Zimmer