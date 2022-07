Basel: Rheinfähre muss Betrieb wegen zu wenig Wasser einstellen

Basel Rheinpegel ist zu niedrig: Dalbe-Fähre stellt Betrieb ein Die Trockenheit und Hitze der vergangenen Tage beschert dem Rhein einen sehr tiefen Wasserstand. Das hat nun Konsequenzen: Die St.-Alban-Fähre muss am Ufer bleiben. Silvana Schreier 26.07.2022, 12.23 Uhr

Eigentlich sollte die Dalbe-Fähri jeden Donnerstag mit auf eine aussergewöhnliche Morgen-Fahrt über den Rhein auftrumpfen. Am Dienstagmorgen teilte der Fähri-Verein jedoch mit, die Fähre muss schliessen. zvg

Wer dieser Tage einen Schwumm im Rhein gewagt hat, weiss, wovon der Fähri-Verein spricht: Der Wasserstand ist sehr niedrig, die Strömung fast nicht spürbar. Diese Entwicklung hat nun erste Konsequenzen: Die St.-Alban-Fähre «Wild Maa» muss den Betrieb einstellen.

Bereits am Montagmittag teilte der Fähri-Verein in den sozialen Medien mit, dass die Dalbe-Fähre wegen zu wenig Wasser und zu viel Wind nicht fahren könne. Am Dienstagmorgen wiederholt der Verein die Meldung.

Ob der niedrige Pegelstand auch Auswirkungen auf die Rheinschifffahrt hat, wird sich noch zeigen.