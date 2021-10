Der Bahnhof Basel SBB erhält eine neue Passerelle

Projektpaket Ausbau in vier Jahren: Die SBB rüsten den Basler Bahnhof auf Eine neue Passerelle und zwei neue Gleise steigern die Leitungsfähigkeit des Bahnhofs Basel SBB um einen Drittel. Christian Mensch Jetzt kommentieren 27.10.2021, 16.46 Uhr

Visualisierung der neuen Gleisüberquerung. Visualisierung: SBB

Der 28. November 2025 ist als Datum gesetzt. In genau vier Jahren soll die Kapazitätserweiterung des Bahnhof SBB in Betrieb genommen werden. Rund 185 Millionen Franken wollen die SBB dafür verbauen. Die entsprechenden Planauflagen liegen seit Mittwoch auf.

Das Projekt ist in den Grundzügen seit Jahren bekannt und in ebensolanger Vorarbeit entwickelt. Zum einen entstehen auf Seite des Gundeldinger-Quartiers zwei neue Gleise, zum anderen wird sich zwischen der bestehenden Passerelle und der Margarethenbrücke ein neuer Fussgängerzugang über den Gleisbogen spannen. Erstere dienen zur Leistungssteigerung des Bahnhofs für eine deutliche Erhöhung der Zugfrequenzen. Zweites soll das daraus resultierende Passagieraufkommen besser verteilen. Denn heute ist der Bahnhof SBB in beiden Bereichen am Anschlag.

Auf den neuen Stumpengleisen werden künftig die Laufental-Züge verkehren. Einen eigenen Gleisstrang für den Güterverkehr aus dem Elsass wird es nicht mehr geben. Je nach Situation werden sie an wartenden Passagieren vorbei die Gleise 12 oder 14 in die eine, und die Gleise 18 oder 19 in die andere Richtung befahren.

Eine Passerelle für nur gerade zehn Jahre

Die Massnahmen führen jedoch dazu, dass die Kapazität des Bahnhofs von heute 67 An- und Abfahren pro Sunde um einen Drittel auf 90 gesteigert werden kann. Die komplizierte Logistik und Steuerung, wie sie in den Unterlagen in aller Ausführlichkeit ausgebreitet sind, werden für den Bahnhofsgänger verborgen bleiben – nicht jedoch die neue Passerelle.

Der neue Übergang auf Bahnkilometer 141,9 führt von der Rückseite des Elsässertors über die Gleise der französischen Bahn und das gesamte Gleisfeld auf 146 Metern zur Meret-Oppenheim-Strasse im Gundeli. In den Unterlagen wird der Bau als «Überbrückungsmassnahme» für nur gerade zehn Jahre bezeichnet. Ab 2035 sollte der Bahnhof einen neuen Sprung erfahren, etwa mittels tiefgelegtem Bahnhof für eine S-Bahn, die als sogenanntes Herzstück unter der Stadt hindurch zum Badischen Bahnhof führt. Dann würden die Passagierströme wieder unter den Boden geführt, die zweite Passerelle wäre hinfällig.

Margarethenbrücke als weitere Passerelle

Ein erweiterter Zugang zu den Perrons soll auch über die Margarethenbrücke möglich werden. Diese wird über die ganze Länge verbreitert, sodass Platz für weitere direkte Abgänge zu den Zügen möglich wird. Das Projekt enthält zahlreiche Spitzfindigkeiten. So wird die Erweiterung der Margarethenbrücke faktisch als eigene, direkt anschliessende Brücke gebaut, um bei einer weiteren Veränderung des Bauwerks genügend Flexibilität zu erhalten.

Die neue Fussgängerquerung ist zwar nur für zehn Jahre konzipiert, soll dennoch nicht als Provisorium daherkommen. Der Funktions-Stahl-Bau ist bereits in allen Details fertig gezeichnet. Der Zugang ist von Nord wie von Süd behindertengerecht, aufgrund der engen Platzverhältnisse führen jedoch keine Rampen auf die Perrons, sondern lediglich eine Treppe sowie jeweils ein Lift. Flexibel sind die Stützen, da die SBB nicht nur auf den bestehenden, unterirdischen Versorgungstunnel Rücksicht nehmen müssen, sondern auch Veränderungen an den darunter liegenden Gleisen möglich sein müssen.

Der Westflügel wird profitieren

Shoppingmöglichkeiten werden im zehn Meter breiten Übergang keine geschaffen. Dafür wird wohl ein Grossteil der Passanten über den renovierten Westflügel des Bahnhofs die «Überbrückungsmassnahme» betreten und damit wohl dem dort lahmenden Einkaufsbetrieb Auftrieb geben. Auf der Gundeliseite landet der Bau im mittleren Niemandsland, dessen Aufwertung noch geplant werde. Sicher werden dort jedoch weitere Veloabstellplätze entstehen.

Das Bauprogramm ist sportlich aufgesetzt. Nach dem Genehmigungsverfahren sollen die Bauarbeiten auf Anfang 2023 in Angriff genommen werden. Ziel ist es, gerüstet zu sein, wenn im Dezember 2025 eine Fahrplanverdichtung erfolgt. Als wichtiger Fixpunkt ist der 16. April 2024 eingetragen. Dann muss das Perron für die neuen Gleise fertiggestellt sein, um nicht in Kollision mit dem Bau der neuen Passerelle zu geraten.

Der Ende des Baus wird jedoch nur Startschuss für eine nächste Etappe sein. Längerfristig steht der Bau eines Tiefbahnhofs an, mittelfristig der weitgehende Neubau des Nauentors, wie der rote Postreiter heute noch genannt wird. Denn auch dieser wird Einfluss auf die Passantenströme haben. Wie dessen Zugänge konzipiert sein werden, ist allerdings offen. Das Projekt ist schon heute komplex genug.