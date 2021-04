Basel Schwer verletzter Mann mit Stichwunden im Bus – Kosovare festgenommen Ein schwer verletzter 47-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Freitag im Bus aufgefunden. Nun konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. 03.04.2021, 09.40 Uhr

Die Polizei Basel-Stadt sucht die Täter, die den 47-Jährigen schwer verletzten. Keystone

(phh) Der Chauffeur eines Buses der Linie 30 wurde Donnerstagnacht gegen 23.45 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich verletzt war. Daraufhin alarmierte er sofort die Polizei, die zusammen mit der Sanität an der Haltestelle Erasmusplatz eintraf. Bei dem 47-Jährigen wurden mehrere Stichwunden festgestellt. In der Folge musste er in die Notfallstation verbracht und notoperiert werden. Das Opfer ist ausser Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilt.