Ehemaliges Heim- und Pflegekind hilft anderen Betroffenen.

Heimkinder 21 Zuhause in 21 Jahren: Jetzt setzt sich Gael Plo für andere Betroffene ein Der Basler wuchs in Heimen und bei einem Pflegevater auf. Nun engagiert er sich für Chancengleichheit für alle ehemaligen Heim- und Pflegekinder. Tobias Gfeller 06.09.2021, 05.00 Uhr

Gael Plo im Innenhof des Waisenhauses: Hier lebte er einige Jahre. Kenneth Nars

«Deplatziert» steht mit grossen Lettern auf den Plakaten geschrieben, die ab Mitte September an Bahnhöfen in der Deutschschweiz hängen. Sie sollen auf Schwierigkeiten von ehemaligen Heim- und Pflegekindern, sogenannten «Careleaver» – oder auf Deutsch umschrieben, Personen, die die Pflege verlassen haben –, aufmerksam machen. Gael Plo ist einer der Porträtierten auf dem Plakat.

Nun steht der 21-jährige Basler im Hof des Waisenhauses, das seine letzten Jahre als Pflegekind geprägt hat. Bevor er in Basel in eine Wohngemeinschaft zog und komplett selbstständig wurde, lebte er in einer externen Einzimmerwohnung des Waisenhauses. An diese gut eineinhalb Jahre und an die Betreuung durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Wohnexternats hat er nur gute Erinnerungen.

Unterschlupf beim Football-Trainer

Gael Plo hat längst nicht an alle seine Stationen als Heim- und Pflegekind gute Erinnerungen. Wenn er seine persönliche Geschichte erzählt, ist zu spüren, dass diese ihn noch immer sehr bewegt. Geboren in der Elfenbeinküste, kam er mit seinem älteren Bruder in die Schweiz, wo der Vater bereits lebte. Die Mutter blieb in Afrika. Mit dem Vater in der Schweiz wollte es nicht klappen. «Er war mit uns Buben überfordert», verrät Plo.

In Absprache mit dem Kinder- und Jugenddienst (KJD) des Kantons Basel-Stadt kam Gael mit seinem Bruder mit fünf Jahren in ein Pflegeheim. Schon früh begann die Odyssee von Heim zu Heim. Nach sechs Jahren im Kinderhaus Holee kam Gael als Zwölfjähriger zu einem Pflegevater nach Dornach, bei dem schon andere Kinder lebten. Doch dieser hatte es nur auf das Geld des Staates abgesehen, sagt Plo. Es konnte nicht funktionieren.

Er kämpfte sich durch

Fluchtartig zog der junge Teenager zu seinem American-Football-Trainer, der ihn kurzfristig aufnahm. Allen war klar, dass dies keine langfristige Lösung darstellen werde. Damit er sicher eine gesunde warme Mahlzeit pro Tag bekam, durfte er schon während der Zeit beim Pflegevater abends jeweils im Waisenhaus essen. Daraus ergab sich später die Wohnsituation im Wohnexternat. In 21 Lebensjahren kamen so bis heute 21 Zuhause zusammen.

Schulisch und beruflich kämpfte sich Gael Plo trotz aller Widrigkeiten durch. Er schloss Elektrikerlehre erfolgreich ab und bestand anschliessend die Berufsmatur. Aufgrund von unzähligen Behördengängen summierten sich in der Berufsmaturschule zu viele Absenzen.

«Der Notenschnitt hätte locker gereicht. Aber ich fehlte leider mehr als erlaubt, konnte aber nichts dafür.»

Die Schule hatte Verständnis für seine schwierige Situation und liess ihn bestehen. Nach einem Praktikumsjahr bei der Firma Straumann beginnt er in Kürze ein Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule in Olten.

Plötzlich auf sich alleine gestellt

Gael Plo geht unbeirrt seinen Weg. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Viele ehemalige Heim- und Pflegekinder schaffen den Sprung in die Selbstständigkeit nicht so erfolgreich wie der 21-Jährige. Careleaver hätten in vielerlei Hinsicht schwierigere Voraussetzungen als Gleichaltrige aus «gewöhnlichen» Verhältnissen, betont Plo.

«Oft haben sie einen schlechteren Abschluss, weniger oder gar keine sozialen Kontakte und haben es allgemein schwer, sich ein Netzwerk an Freunden und Bekannten aufzubauen.»

Viele hätten auch Mühe, dass sie mit Beginn des Erwachsenenalters auf einmal komplett auf sich alleine gestellt sind. Frisch Volljährige aus gewöhnlichen Elternhäusern hätten zumeist noch jemand, den sie mal fragen können, auch wenn sie von zu Hause ausgezogen sind.

Erwachsen mit Schuldenberg

Auch finanziell hätten Careleaver oftmals schlechtere Voraussetzungen, da ihre leiblichen Eltern zumeist wirtschaftlich schlechter dastehen als der gesellschaftliche Durchschnitt. Nicht selten komme es vor, dass sie mit dem 18. Geburtstag Schulden übernehmen müssen, weil ihre Eltern während Jahren die Krankenkassenprämien für ihre Kinder nicht bezahlt haben. «Ich kenne einen Fall, der hat mit der Volljährigkeit auf einen Schlag 50’000 Franken Schulden übernommen.»

Der 21-Jährige sagt nicht, dass dies bei anderen nicht auch vorkommen kann, doch das Risiko dafür sei bei ehemaligen Heim- und Pflegekindern um ein Vielfaches höher.

Detaillierte Datenbank zu Fremdplatzierten

Während Jahren hatten Careleaver keine Lobby, um auf all diese Probleme aufmerksam zu machen. Nun hat sich auch dank Gael Plo in Basel in Zusammenarbeit mit der Christoph-Merian-Stiftung, der Fachhochschule Nordwestschweiz und dem Waisenhaus ein Netzwerk gebildet, das sich persönlich mit individuellen Beratungen und politisch für deren Belange einsetzt.

Über das Netzwerk und den kürzlich gegründeten und bereits in mehreren Kantonen tätigen Verein Careleaver Schweiz entstanden Verbindungen zu Politikerinnen und Politikern, die sich mit Vorstössen im Basler Grossen Rat und im Nationalrat unter anderem für die gesetzliche Anerkennung von ehemaligen Heim- und Pflegekindern und deren finanzielle Besserstellung starkmachen.

Forderung auf Bundesebene

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss wird an der kommenden Herbstsession zwei Vorstösse einreichen. Darin fordert sie eine detailliertere Datenbank zu angeordneten und freiwilligen Fremdplatzierungen. Der Bundesrat soll zudem prüfen, ob und wie die finanzielle Lage von Careleavern bis zum 25. Altersjahr oder bis zum Abschluss der Erstausbildung gesichert werden kann. Dafür sollen Eltern trotz Platzierung ihrer Kinder unterhaltspflichtig bleiben und der Staat, wenn nötig, aushelfen. «Es geht um Fragen der Chancengleichheit», findet Wyss.

«Alle Menschen sollen mit dem gleichen Rucksack ins Leben starten können und nicht aufgrund ihrer Biografie benachteiligt sein. Es braucht nicht nur Einzelfalllösungen, sondern gesetzliche Anpassungen.»