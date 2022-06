Mehr günstige Wohnungen auf dem Basler Güterbahnhof Wolf

Basel-Stadt Auf dem Güterbahnhof Wolf sollen mehr günstige Wohnungen geschaffen werden Ein neuer nationaler Rahmenvertrag für Areale im Eigentum der SBB gibt den Forderungen der Basler Linken nach mehr gemeinnützigem Wohnraum Auftrieb. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Eines der grössten Areale in Basel im Eigentum der SBB: der Güterbahnhof Wolf. Dieser soll in den kommenden Jahren umgenutzt werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Auf Arealen im Eigentum der SBB sollen mehr preisgünstige Wohnungen entstehen. Darauf haben sich der Bund, die Wohnbaugenossenschaften und das nationale Bahnunternehmen geeinigt. Die SBB wollen die Hälfte der Wohnungen preisgünstig anbieten – sei es über den Bau eigener Wohnungen oder die Abgabe im Baurecht. Ein Mustervertrag gewährleistet, dass künftig die Abgabe von SBB-Land im Baurecht nicht mehr bei jedem Projekt von Grund auf neu verhandelt werden muss.

Güterbahnhof Wolf: 550 neue Wohnungen für 1200 Einwohner

Dieser Entscheid auf nationaler Ebene hat Auswirkungen auf unsere Region: In Basel sind die SBB eine bedeutende Landeigentümerin; aktuell entwickeln sie im Stadtkanton die Areale Nauentor und Volta Nord, wo sich zwei der fünf Baufelder in SBB-Besitz befinden. Während im Gebiet Volta bereits Baurechtsverträge mit Genossenschaften abgeschlossen sind, wird über den Bebauungsplan des 160'000 Quadratmeter grossen Areals Wolf derzeit in der grossrätlichen Bau- und Raumplanungskommission (BRK) diskutiert. Geplant sind im neuen Stadtquartier rund 550 Wohnungen für total 1200 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 1000 Arbeitsplätze.

Laut dem kantonalen Richtplan soll bei Arealentwicklungen wie auf dem Wolf mindestens ein Drittel des neu geschaffenen Wohnraums preisgünstig sein. Die SP fordert im Rahmen der Kommissionsberatungen nun aber, dass dieser Anteil auf 50 Prozent angehoben wird, wie SP-Grossrat und BRK-Mitglied René Brigger auf Anfrage der bz betont. Zwar sei der neue nationale Rahmenvertrag nicht Auslöser dieser Forderung. «Klar ist aber: Das Bekenntnis der SBB, 50 Prozent preisgünstige Wohnungen anzustreben, spielt uns in die Hände», fügt Brigger an.

Rückenwind für Initiative «Basel baut Zukunft»

Dessen Parteikollege und Grossrat Pascal Pfister sieht in der SBB-Vereinbarung Auswirkungen für Basel, die weit über das Wolf-Areal hinausgehen:

«Dadurch erhält die Initiative ‹Basel baut Zukunft› Rückenwind.»

Diese fordert, dass auf den Transformationsarealen mindestens die Hälfte des Bestandes in Kostenmiete abgegeben wird. Der Regierungsrat habe sich zum Ziel gesetzt, dass der Anteil gemeinnütziger Wohnungen am Gesamtbestand einen Anteil von 17 Prozent (bis 2035) und 25 Prozent (bis 2050) erreicht: «Das geht nur, wenn auf Transformationsarealen konsequent die 50-Prozent-Regel gilt», ist Pfister überzeugt. Er hofft, dass nicht nur die SBB als AG in Staatsbesitz, sondern auch Privatunternehmen zu solchen Zielen verpflichtet werden können.

BRK-Präsident und LDP-Grossrat Jeremy Stephenson sieht das anders. Er habe nichts dagegen, wenn die SBB auf ihren Arealen die Hälfte der Wohnungen gemeinnützigen Bauträgern zur Verfügung stellen. Dass dies aber wie von der Initiative «Basel baut Zukunft» für sämtliche Transformationsareale und Investoren gelten soll, hält er für kurzsichtig und falsch. Auf dem Klybeck-Areal zum Beispiel seien auch Pensionskassen involviert; diese müssten eine gewisse Rendite erwirtschaften, um ihren Tausenden Versicherten die Pension zu sichern. Er sei auch gegen Immobilienspekulanten, stellt Stephenson klar, fügt aber an:

«Dass in der Basler Politik zunehmend die Meinung vorherrscht, man dürfe keinen Gewinn mehr erzielen, ist keine gute Entwicklung.»

