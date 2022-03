Basel-Stadt Briefkästen sollen am Abend geleert werden – LDP reicht Petition ein In einer Petition fordert die LDP Basel-Stadt, dass die Post ihre Dienstleistungen nicht weiter abbaut und dass bereits eingeführte Abbaumassnahmen zurückgenommen werden. Insgesamt unterschrieben 1’459 Personen die Petition, welche am Mittwoch von der LDP eingereicht wurde. Laura Pirroncello 23.03.2022, 16.03 Uhr

Die LDP Basel-Stadt fordert in einer Petition, dass die Post ihre Leistungen nicht weiter abbaut. Zum Beispiel sollen Briefkästen weiterhin am Abend geleert werden. zvg

Gemäss Mitteilung der LDP Basel-Stadt vom Mittwochnachmittag werde der Regierungsrat mit der Petition dazu aufgefordert, sich für die private und Firmen- wie Vereins-Postkundschaft einzusetzen. Die Post reduziere laufend ihre Dienstleistungen, schreibt die Partei.

Quartier-Postfilialen sowie die Hauptpost wurden geschlossen und Briefkästen werden neu, mit Ausnahme der Postannahme am Bahnhof SBB, nur noch am Morgen statt wie bisher am Abend geleert. Mit der Petition wolle man sich gegen diese Umstände wehren. Die Briefkästen sollen demnach wie bisher am Abend geleert werden. Sollte das nicht die Post übernehmen, soll der Kanton dies sicherstellen, heisst es weiter.

Ausserdem sollen Postfächer, die der Post die Zustellung erleichtern, gratis bleiben. Weiter wehre sich die Petition gegen einen Abbau der A-Post. Dieser sei unhaltbar, solange die Post ein Monopol besitzt und das Bedürfnis nach einer A-Post bestehe, schreibt die LDP.

Die Partei werde sich jedoch nicht nur im Kanton sondern auch im eidgenössischen Parlament dafür einsetzen, dass die Post ihre Dienstleistungen nicht fortwährend abbaut.