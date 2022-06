"Bürokratiemonster": Kritik an neuen Wohnschutz-Regeln in Basel

Basel-Stadt «Bürokratiemonster»: Komplizierte Wohnschutz-Papiere lösen Kopfschütteln aus Hauseigentümer, die in Basel einen Wohnblock umbauen wollen, müssen neu bis zu 18 Seiten lange Formulare ausfüllen. Wenige Tage nach Inkrafttreten der strengeren Regeln zum Schutz der Mietenden gibt’s bereits Kritik – und diese kommt nicht nur von Bürgerlichen. Hans-Martin Jermann 07.06.2022, 05.00 Uhr

Das Basler Stimmvolk hat im November 2021 mit einem Ja-Anteil von 53 Prozent Ja gesagt zu einem strengeren Schutz der Mietenden. Nicole Nars-Zimmer (8. November 2021)

Hauseigentümer, die in Basel-Stadt ein Mehrfamilienhaus umbauen oder sanieren wollen, müssen dafür eine Bewilligung einholen. Damit sollen allzu hohe Mietzinsaufschläge zu Lasten der Mietenden verhindert werden. So will es die Wohnraumschutzverordnung, die seit dem 28. Mai in Kraft ist. Das Basler Stimmvolk hatte im November 2021 die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» gutgeheissen und damit die Basis für die neuen Regeln gelegt.