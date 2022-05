Damit es keinen Hot-Spot gibt: Zwischennutzer für Kaserne gesucht

Basel-Stadt Damit es keinen Hotspot gibt: Kanton sucht Zwischennutzer für Kaserne Für das laufende Jahr sucht der Kanton einen Gastro-Unternehmer, der die Terrasse des künftigen Kaserne-Restaurants bespielt. Keine einfache Aufgabe. Jonas Hoskyn 09.05.2022, 05.00 Uhr

Mit einer Zwischennutzung soll verhindert werden, dass sich bei der Kaserne ein Hotspot entwickelt. Kenneth Nars

Weil für das Restaurant beim frisch umgebauten Kultur- und Quartierzentrum Kaserne bisher noch kein Wirt gefunden werden konnte, sollen die Räumlichkeiten nun gastronomisch zwischengenutzt werden, sicher für das laufende Jahr, möglicherweise aber auch 2023. Das Präsidialdepartement veröffentlichte am Samstag eine entsprechende Ausschreibung.

Bespielt werden kann die Terrasse des geplanten Restaurants beim Klingeltalweglein und der Durchgang zum Kasernenplatz, alles in allem rund 70 Quadratmeter. Allerdings hat die ganze Sache auch paar Haken: So ist kein Schmutzwasseranschluss an die Kanalisation vorhanden. Auch die Elektroanschlüsse können aktuell noch nicht genutzt werden. Zudem ist mit der Zwischennutzung die Aufgabe verbunden, vor Ort für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Neben den fehlenden Mieteinnahmen dürfte vor allem dieser Punkt ein Grund für die Zwischennutzung sein. Sonst könnte sich der Perimeter im Sommer zum Hotspot entwickeln.