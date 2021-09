Basel-Stadt Der Abstimmungstrick der Autolobby: Parkgebühren sollen rückwirkend zurückbezahlt werden Bei einem Ja des Stimmvolks am 26. September zur Parkiergebühren-Initiative müssten die in ihrem Sinne zu viel bezahlten Gebühren der letzten Jahre zurückbezahlt werden. Dieses rückwirkende Zückerli ist umstritten, aber rechtlich zulässig. Hans-Martin Jermann 13.09.2021, 09.32 Uhr

Die Parkiergebühren-Initiative fordert eine Senkung der Gebühren für Anwohner- und Pendlerparkkarten. Dies laut Initianten auch als Kompensation für Parkplätze, die aufgehoben werden oder wurden (im Bild solche an der Thiersteinerallee). Nicole Nars-Zimmer

Trick, Stimmenkauf, politische Katastrophe: Der Basler Anwalt Daniel Ordás wählt drastische Worte, wenn er über die Parkgebühren-Initiative redet, die am 26. September im Stadtkanton zur Abstimmung gelangt. Als Grünliberaler ist ihm ein Dorn im Auge, dass die von Autolobbyisten und Gewerblern lancierte Initiative eine Senkung der Parkgebühren für Parkplätze auf Allmend auf das Niveau von vor 2019 fordert, wo doch städtischer Boden rar und kostbar ist.

Dem Juristen Ordás stösst aber eine zweite Forderung der Initiative noch saurer auf: Demnach sollen die in ihrem Sinne zu viel bezahlten Gebühren an die Bewohner und Pendler zurückerstattet werden. Eine Besitzerin oder Besitzer einer Anwohnerparkkarte würde demnach 432 Franken für die Jahre 2019 bis 2021 zurückerhalten, auswärtige Pendler sogar 480 Franken.

«Dammbruch und politisch heikel»

Ordás hält diese Rückzahlungen für demokratiepolitisch äusserst problematisch: «Damit werden staatliche Gesetze und Regeln rückwirkend geändert.» In der jüngeren Basler Politgeschichte ist eine solche Klausel ohne Beispiel. Ordás spricht denn auch von einem Dammbruch.

«Das ist, wie wenn eine Initiative eine Senkung der Mehrwertsteuer per 2022 fordert und rückwirkend auch die seit 2019 angehäufte Differenz ausbezahlen will.»

Initiativen oder andere Begehren mit rückwirkendem Charakter sind umstritten und immer wieder Thema juristischer Seminare. Im Grundsatz verboten sind laut Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung Rückwirkungsklauseln, welche die Bürgerinnen und Bürger belasten. «Dies, weil damit oft das Gebot der Rechtssicherheit verletzt wird», sagt Denise Buser, emeritierte Titularprofessorin für kantonales öffentliches Recht an der Uni Basel.

Rückwirkung liegt vor, wenn der Staat nachträglich die Spielregeln ändert, indem er neues Recht, zum Beispiel eine neue Schenkungssteuer, auf frühere Sachverhalte, also Schenkungen in der Vergangenheit anwendet. Vorliegend wäre also eine Initiative kaum rechtlich zulässig, die zusätzlich zu einer geforderten Erhöhung der Parkiergebühren Nachzahlungen für die Vorjahre fordert.

Verpflichtende Rückwirkungsklauseln seien nur in Ausnahmefällen und unter engen Voraussetzungen möglich. Die vorliegende Initiative enthält aber eine begünstigende Rückwirkungsklausel. «Und solche sind grundsätzlich zulässig», betont Buser. Einzige Einschränkung: Die Rechtsgleichheit darf nicht verletzt werden. Es müssen zum Beispiel all jene von der Rückzahlung von Parkiergebühren profitieren können, die einst einbezahlt haben.

Wie soll das Geld konkret rückerstattet werden?

Formell ist diese Anforderung hier wohl erfüllt. De facto hapere es damit aber, findet Daniel Ordás: «Ich frage mich, wie der Kanton etwa den Expats die Gebühren rückerstatten will, die nach ihrem Basel-Aufenthalt in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind, oder jenen Personen, die in den vergangenen drei Jahren gestorben sind.» Laut Initiative müssten von der Rückzahlung auch die Tausenden einzelner Besucher profitieren, die einst eine Tages- oder Halbtageskarte gelöst haben. Dies werde in der Praxis nicht funktionieren.

Dass rückwirkende Klauseln rechtlich anders beurteilt werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren, überzeugt den Juristen nur halb: Die 12 Millionen Franken, die laut Initiative rückerstattet werden müssten, fielen ja nicht vom Himmel, sondern müssten von den aktuellen Steuern der Einwohnerinnen und Einwohner berappt werden. «Diese Initiative bewegt sich in einem Graubereich, den ich politisch eine Katastrophe finde.» Sie könnte künftige Initianten dazu verleiten, ihre Anliegen mit rückwirkenden Geschenken ans Stimmvolk zu versüssen, sagt Ordás.