Basel-Stadt Der Allschwilerplatz wird zum Stadtgarten: Niklaus Fäh trifft den Nerv des Quartiers Niklaus Fäh hat den Allschwilerplatz mit seinem Bioladen und noch mehr Ideen wachgeküsst. Sein neustes Projekt: ein Stadtgarten. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niklaus Fäh in seinem «Stadtgarten» am Allschwilerplatz. Juri Junkov

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Niklaus Fäh nach Hause zurückkehrte und zu seiner Freundin sagte: «Ich mache einen Früchte- und Gemüse­laden auf.» Fäh war zwar immer wieder für Überraschungen gut, aber diese Idee erreichte doch eine neue Dimension. Der ausgebildete Betriebswirtschafter war bisher vor allem im Uhrenbusiness tätig gewesen. Für die Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney arbeitete er – «ein Highlight» – im Swatch-Projektteam mit, das für die Zeitmessung zuständig war.

Derzeit ist er in einem Teilzeitpensum Licensing Manager bei der Swiss Time Fashion GmbH, die ebenfalls Uhren ­herstellt und vertreibt. Eine Zeit lang war er beim Basler Unternehmen Weitnauer für den Einkauf exklusiver Produkte zuständig, da gab es Tage, an denen er 10'000 Swatch-Uhren bestellte; im Jahr kamen so schnell einmal zwei Millionen Uhren zusammen. «Und nun musste ich mir plötzlich Gedanken darüber machen, ob ich für 300 Franken Salat und Gemüse einkaufen soll oder nicht.»

Regio-Frischladen mutiert zum Treffpunkt

Fäh war die Idee auf einem der Bauernhöfe in der Region gekommen, die er regelmässig besuchte, um tagesfrisches Gemüse einzukaufen. Wegen Corona war er damals auf Kurzarbeit ­gesetzt. Zugleich absolvierte er eine Weiterbildung für Fussreflexzonen-Massage. «Eine gesunde Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle», weiss Fäh, «sie ist die beste Medizin.»

Warum diese nährwertreichen Frischprodukte nicht ebenso anderen Menschen in der Stadt anbieten, sagte er sich. Die passende Lokalität hatte er auch schon im Auge: Der Kiosk an der Tramhaltestelle Allschwilerplatz war seit geraumer Zeit verwaist. Er, der ganz in der Nähe ebenfalls im Gotthelfquartier wohnt, setzte sich mit den BVB in Verbindung. Schnell einigte man sich, dass man einen Probelauf von drei Wochen wagen wollte. «Bald war klar, dass ich nicht mehr zu machen konnte.»

Mit dem Regio-Frischladen, wie er ihn nennt, hat der 57-Jährige den Nerv der Quartierbevölkerung getroffen. Er ist mehr als bloss eine Verkaufsstelle, nämlich ein Treffpunkt, bei dem man sich an der Theke gegenseitig über das Befinden austauscht oder über das aktuelle Warenangebot unterhält.

Das Publikum ist dankbar und treu, ­weshalb er längst die Vorlieben vieler seiner Kundinnen und Kunden kennt, etwa jene der 96-Jährigen, die gerne Suppe kauft – ausser wenn er Minestrone zubereitet hat, denn Teig­waren gehörten nicht in eine Suppe und püriert dürfe sie auch nicht sein.

Niklaus Fäh spricht von «Seelennahrung», die diese ­Begegnungen für ihn bedeuten würden. Mit seinen zwei Teilzeitjobs ist er mehr als ausgelastet, «ich habe weniger Zeit als früher, bin aber zufriedener». Der Laden mag zwar finanziell nicht viel abwerfen, «denn die Margen sind klein». Zudem müssen die beiden Angestellten bezahlt werden, die er neu für je einen Tag in der Woche eingestellt hat. Aber was die Kundenfrequenz anbelangt, sieht er sich auf gutem Weg.

Manchmal rufen ihm sogar Passagiere aus dem Tram zu, dass er doch bitte zwei Kilo Buttenmost auf die Seite legen soll, sie kämen es nachher in einer Stunde abholen. «Wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu erfinden und weiterhin auf uns aufmerksam machen», so sein Credo. Dafür nutzt er sein Netzwerk, das stetig wächst, und verbindet «Bio, Gemüse und Kultur» miteinander. Am Quartierfest veranstaltete er auf Anregung einer Kundin einen Witzabend beim Kiosk. «Ich hatte keine Ahnung, wie viele kommen würden. Zeitweise ­waren es dreissig Leute, die ihre Witze erzählten oder zuhörten.»

Auf alle Fälle wurde es lustig. Witzig auch die Idee mit dem «Gedicht der Woche», das auf der Seite des Kiosks in einem goldenen Rahmen prangt und das ihm eine Kundin, eine Literaturwissenschafterin, frei Haus liefert. «Es flog ein Spatz spazieren, hinaus aus grosser Stadt», dichtete dort letzthin der deutsche Komiker Heinz Erhardt, «er hatte all die Menschen und ihr Getue satt.»

Bewilligung gilt noch bis Ende Jahr

Bei Niklaus Fäh ist das Gegenteil der Fall. Er will die Menschen zusammenbringen. Deshalb auch sein neuestes Projekt, das er und seine Helfer am Wochenende in Fronarbeit realisiert haben. Eigentlich hatte er an ein Boulevardcafé mitten auf dem Allschwilerplatz gedacht. Doch die Behörden legten ihr Veto ein, weil man dafür die Tramgleise überschreiten müsse, wenn man sich am Kiosk sein Getränk holt.

Nun ist es halt ein Stadtgarten geworden, 30 Quadratmeter gross, mit zwei Buchen und zwei Eichen aus dem Allschwilerwald, sonstigen Pflanzen und ein paar Sitzplätzen. «Bis jetzt war der Ort nur eine stillgelegte, leblose Strasse. Nun lädt er die Menschen zum Verweilen ein.» Für das Projekt holte er einen Dachbegrüner, einen Gartendekorateur und Steinhauer sowie einen IT-Fachmann ins Boot und nutzte so einmal mehr «die vielen Talente, die es in einem Quartier gibt».

Bis Ende Dezember 2022 ist der Stadtgarten bewilligt. Der Kiosk wiederum ist noch zwei Jahre gesichert, spätestens 2025 soll der Allschwilerplatz grossflächig umgebaut und neu gestaltet werden. Dann wird auch das Tramhäuschen mitsamt dem Kiosk abgerissen. Niklaus Fäh ist aber zuversichtlich, dass es auch für seinen Hofladen eine Lösung gibt. «Irgendein Plätzchen wird sich schon für uns finden lassen.» An Ideen, davon kann man ausgehen, wird es ihm auch dann nicht fehlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen