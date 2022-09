Pascal Messerli ist der neue Parteipräsident der SVP Basel-Stadt

Basel-Stadt Generationenwechsel in der Basler SVP: Pascal Messerli ist neuer Parteichef Die Generalversammlung wählte den 32-jährigen Grossrat Pascal Messerli am Montag zum neuen Kantonalpräsidenten und Nachfolger von Eduard Rutschmann. Messerli setzte sich in einer Kampfwahl gegen Felix Wehrli durch. Hans-Martin Jermann 13.09.2022, 21.36 Uhr

Bereits Fraktionschef der SVP im Grossen Rat und nun neu Parteipräsident: Pascal Messerli ist der Hoffnungsträger der Basler SVP Kenneth Nars

Generationenwechsel in der SVP Basel-Stadt: Die Generalversammlung hat am Montagabend Pascal Messerli (32) zu ihrem neuen Parteipräsidenten und Nachfolger von Eduard Rutschmann (69) gewählt, wie die SVP mitteilt. Messerli hat sich in der Wahl mit 68 Stimmen gegen seinen Parteikollegen Felix Wehrli (42 Stimmen) durchgesetzt. Der SVP-Vorstand hatte im Vorfeld den Mitgliedern ein Zweierticket mit Messerli und Wehrli vorgeschlagen.

Messerli geniesst über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung

Messerli gilt in der Basler SVP als Hoffnungsträger: Der Anwalt sitzt seit Anfang 2017 im Grossen Rat und ist bereits SVP-Fraktionschef. In der Partei war er bisher im Vorstand als Kassier tätig. Der gemässigt politisierende Messerli geniesst über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung.

Die Zweierkandidatur fürs Präsidium war auch Ausdruck eines Streits um die künftige Ausrichtung der Partei, wobei Messerli und Wehrli sich persönlich darum bemühten, den Ball flach zu halten. So verständigten sich die beiden im Vorfeld darauf, dass sie – unabhängig vom Ausgang der Wahl – weiterhin im SVP-Vorstand miteinander zusammenarbeiten werden. Der 62-jährige Wehrli seinerseits ist Grossrat und Gemeinderat in Riehen. Im April hat die bz über interne Kritik am bisherigen Präsidenten Rutschmann und Rufen nach einem Wechsel an der Spitze berichtet. Dieser wird nun vollzogen.

David Trachsel neu im SVP-Vorstand

Die Generalversammlung der SVP Basel-Stadt hat auch die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt. Vizepräsidentin der Partei ist Laetitia Block. Im Vorstand vertreten sind zudem Lorenz Amiet, Oskar Herzig-Jonasch, Roger Stalder (neu), Jasna Milanovic, David Trachsel (neu), Felix Wehrli und Luzia Zuber (neu).