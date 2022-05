Grosser Rat spricht 43 Millionen Franken für Rechtsmedizin

Basel-Stadt Grosser Rat spricht 43 Millionen Franken für Ersatzstandort des Instituts für Rechtsmedizin Ausserdem wurden Ausgabenbericht und Nachtragskredit für 2022 für Nothilfemassnahmen in der Ukraine Ukraine für rund 2,5 Millionen Franken sowie die Verlängerung eines Covid-Schutzschirms bewilligt. Nora Bader 11.05.2022, 09.59 Uhr

Das bisherige Tropeninstitut an der Socinstrasse. Kenneth Nars

Der Grosse Rat hat 43 Millionen Franken für den Ersatzstandort des Instituts für Rechtsmedizin bewilligt. Das Institut für Rechtsmedizin ist heute auf zwei Standorte verteilt. Der Hauptsitz ist auf dem Schällemätteli-Areal, die forensische Genetik und die Verkehrsmedizin sind an der Mülhauserstrasse untergebracht. Mit dem Umzug an die Socinstrasse in die bisherigen Räumlichkeiten des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts wird das Institut an einem Standort zusammengeführt.