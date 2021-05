Basel Stadt Im Storchenschritt durch das kalte Bad: Die wunderbare Wirkung einer alten Tradition 200 Jahre Sebastian Kneipp und ein verspätetes Jubiläum: Der Kneippverein Basel hat Grund zum Feiern. Sie trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat. Andreas W. Schmid 17.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mitglieder des Kneippvereins Basel steigen ins kalte Wasser. Kenneth Nars

Es ist das richtige Wetter für ein warmes Bad zu Hause. Doch Dorothée Siefert macht genau das Gegenteil. Bei kühlen Temperaturen und Regen zieht sie ihre Schuhe aus, krempelt die Hosenbeine hoch und steigt mit dem rechten Fuss voran ins ­kalte Wasser. Wir befinden uns beim halbmondförmigen Wassertretbecken am Grossbasler Rheinufer unterhalb der Wettsteinbrücke. Siefert ist Co-Präsidentin des Kneippvereins Basel und hat ein paar Mitglieder mitgebracht, um zu zeigen, was es mit der Lehre des Priesters und «Wasserdoktors» Sebastian Kneipp auf sich hat.

Im Storchenschritt durch­watet sie nun das Becken, nach jedem Schritt hebt sie ein Bein bis zu den Zehenspitzen aus dem Wasser. 30 bis maximal 60 Sekunden Wassertreten reichen bereits. Danach trocknet sie ihre Beine nicht, sondern streift das Wasser nur leicht mit den Händen ab und zieht sich warme ­Socken über. «Der Aufwand mag klein sein», sagt Siefert, «seine Wirkung aber ist gross».

Umjubelt in Basel wie ein Popstar

Gross sind auch die beiden Jubiläen, die der Kneippverein Basel gebührend feiern will: Heute, am 17. Mai, vor 200 Jahren ­wurde Sebastian Kneipp geboren. Zudem wurde der Verein letztes Jahr 125 Jahre alt, wegen Corona fielen die Feierlichkeiten jedoch aus. Nun sollen sie nachgeholt werden. Kneipp rangierte Ende des 19. Jahrhunderts in einer Umfrage der «New York Times» zum berühmtesten Deutschen hinter Bismarck an zweiter ­Stelle. Seine Popularität zeigte sich damals auch in Basel: Einen Monat nach der Gründung des Kneippvereins Basel trat er auf dessen Einladung als Gastredner in der Burgvogtei – dem heutigen Volkshaus – auf und wurde wie ein früher Popstar empfangen. Die 1600 Tickets waren nach drei Stunden ausverkauft.

Das Fussbad ruft einen Kältereiz hervor. Kenneth Nars

«Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern», lautete eine seiner vielen Weisheiten, die er vor Publikum gerne verkündete. Er selber war in jungen Jahren an Lungen­tuberkulose erkrankt. Die Ärzte sahen in ihm einen Todgeweihten, weshalb er sich in seiner Verzweiflung mit Wasseranwendungen selber zu therapieren begann. Als Grundlage diente ihm das Buch «Unterricht vom Krafft und Würckung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen» des Mediziners ­Johann Siegmund Hahn. Kneipps Erkenntnisse mündeten schliesslich in seiner Gesundheitslehre, die auf fünf Säulen basiert: Lebensordnung, ­genügend Bewegung, gesunde Ernährung, Heilkräuter und Wassertherapie. «Diese Säulen unterstützen und ergänzen sich gegenseitig in ihrer Wirkung», weiss Dorothée Siefert.

Beim Fussbad reagieren die Blutgefässe auf den Kältereiz, die Haut wird besser durch­blutet. Es kommt deshalb zu einer gesteigerten Leistung des ganzen Organsystems, Stoffwechselfunktionen und Lymphtätigkeit werden angeregt, belastende Stoffe ausgeschieden.

Insgesamt wird die Immunabwehr gestärkt. «Und nicht zu vergessen», sagt Dorothée Siefert, «die Venen werden gekräftigt.» Helio dos Santos, der vorhin mit Siefert ins Wassertret­becken gestiegen war, freut sich über die Kraft und den neuen Schwung, den er nach einer Wasseranwendung spüre. «Seit ich vor zehn Jahren dem Verein beitrat und regelmässig kneippe, war ich nie mehr krank», sagt der Immobilienverwalter, der aus Brasilien stammt. «Dort kennt man Kneipp auch – seine Lehre ist weltumspannend.» Und längst breit anerkannt, was allerdings nicht immer so war: Kneipp wurde mehrmals wegen Kurpfuscherei zu Geldstrafen verurteilt, bis ihn Papst Leo XIII. rehabilitierte.

Mitgliederzahl des Vereins ist stark gesunken

Einmal pro Monat – immer am ersten Dienstag um 19 Uhr – trifft sich der Kneippverein Basel zum gemeinsamen Kneipp-Rundgang beim Wassertret­becken. Der Trend, vermehrt gesund und achtsam zu leben, der in der Gesellschaft festzustellen ist, hat sich bis jetzt noch nicht auf die Mitgliederzahl des Kneippvereins ausgewirkt. Im Gegenteil: Waren es Ende der 1970er-Jahre über 1200 Mit­glieder, zählt der Verein heute noch rund 130 Unentwegte. «Die Leute gehen lieber ins ­Fitnessstudio», sagt Siefert, «ausserdem stehen Vereine generell nicht mehr so hoch im Kurs.» Immerhin böten die Jubiläen und Feierlichkeiten trotz Corona eine Chance, um wieder einmal auf sich und die Kneippsche Lehre aufmerksam zu ­machen. Und auf Kneipps Lebensweisheiten wie diese hier: «Beim Guss halts Maul, sonst ist die Wirkung faul.»