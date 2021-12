Frauen verdienen in der Basler Verwaltung 1,7 Prozent weniger

Basel-Stadt In der Basler Verwaltung verdienen Frauen im Schnitt 1,7 Prozent weniger Die neue Lohngleichheitsanalyse zeigt: In der Verwaltung von Basel-Stadt gibt es unerklärte Lohnunterschiede, die grössten im Finanzdepartement. Die Finanzdirektorin erklärt, weshalb. Nora Bader Jetzt kommentieren 01.12.2021, 18.57 Uhr

Finanzdirektorin Tanja Soland legt den Finger auf die Lohnungleichheit in der Verwaltung. Keystone /Georgios Kefalas

So viel vorab: Gemäss Bundesverfassung hätten Männer und Frauen bereits seit 40 Jahren Anspruch auf denselben Lohn für dieselbe Arbeit. In der Schweiz bestehen aber noch immer Unterschiede von durchschnittlich 19 Prozent. Davon können über 45 Prozent nicht durch objektive Faktoren erklärt werden. Der Bundesrat hat deshalb die Gleichstellungsstrategie 2030 verabschiedet. In diesem Rahmen stellt er das Webtool Logib gratis zur Verfügung, das auch in Basel-Stadt für eine Lohngleichheitsanalyse in der Verwaltung zum Einsatz kommt.

Am besten schneidet das Erziehungsdepartement ab

Diese haben die Verantwortlichen gestern präsentiert. «Es ist kompliziert», hielt Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) gleich zu Beginn fest. Fakt ist: Die aktuelle Analyse bringt unerklärte Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen von durchschnittlich 1,7 Prozent zum Vorschein. Am schlechtesten schneidet das Finanzdepartement ab mit 6,3 Prozent, am besten das Erziehungsdepartement mit 0,3 Prozent.

Dies begründet Soland so, dass im Erziehungsdepartement vor allem Lehrerinnen und Lehrer auf der Lohnliste stünden, die klar und geschlechtsunspezifisch geregelt sei. Im Finanzdepartement hingegen sind gewisse Arbeitsbereiche wie etwa die IT mit hoch- und wenigerspezialisierten Mitarbeitenden viel heterogener zusammengesetzt, was beim näheren Betrachten aus unerklärten Lohnunterschieden erklärbar machen könne. «Diese Unterschiede können aber unter dem Strich genauso diskriminierend sein», so Soland.

Der Toleranzwert des Bundes betreffend Lohnunterschiede liegt bei fünf Prozent. Dies, um allfällige weitere objektive Faktoren, die sich auf die Löhne auswirken können, zu berücksichtigen. Bei der Analyse der Basler Verwaltung mit 12'000 Mitarbeitenden betrug der durchschnittliche Wert 2016 noch 2,4 Prozent. «Die Datenqualität hat sich seither verbessert. Deshalb können die Analysen nur beschränkt verglichen werden», so Madeleine Imhof, Leiterin des Statistischen Amts.

Universität St.Gallen segnet die Analyse ab

In der nun vorliegenden Analyse wurden zusätzlich zu den Logib-Kategorien die einzelnen Departemente untersucht und weitere Faktoren wie «Spezifische Tätigkeiten» einbezogen. Dies senkte die unerklärbaren Unterschiede auf 1,1 Prozent. Das sei ein gutes Ergebnis, bilanziert das Finanzdepartement. Aber: «Massnahmen braucht es dennoch», hält Soland fest. Eine ist die Analyse einzelner grösserer Lohnklassen mit Auffälligkeiten, also auch im Finanzdepartement. Per Anfang vergangenen Jahres hat die Regierung ausserdem beschlossen, die zeitliche Anrechnung von Teilzeitarbeit sowie die Gewichtung der Familienarbeit zu erhöhen. Weiter würden alle Personalabteilungen des Kantons sensibilisiert, bewusst auch Frauen in Führungspositionen einzustellen und Benachteiligungen von Frauen bei der Lohnfestsetzung zu reduzieren.

Zu guter Letzt hat das Competence Center for Diversity & Inclusion (CCDI) der Universität St.Gallen die Analyse des Statistischen Amts überprüft. Das CCDI kommt zum Schluss, dass es «punktuell und nur sehr moderat» systematische Lohndiskriminierungen zwischen Frauen und Männern gebe.

Seit 2012 wird die Analyse der Lohndaten über die gesamte Kantonsverwaltung alle vier Jahre durchgeführt.

