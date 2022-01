Basel-Stadt Jetzt ist es klar: Vogel Gryff 2022 findet statt Dieses Jahr fällt der Basler Traditionsanlass Vogel Gryff nicht der Coronapandemie zum Opfer. Dies teilen die Drei Ehrengesellschaften mit. Der Anlass vom 27. Januar wird aber unter einem strengen Schutzkonzept stattfinden, das vom kantonalen Gesundheitsdepartement bewilligt worden ist. Nora Bader 13.01.2022, 13.48 Uhr

Der Vogel Gryff mit Leu und Wild Maa werden in diesem Jahr trotz Pandemie in der Stadt zu sehen sein. Roland Schmid (13.1.2020)

Vogel Gryff und Gryffemähli können unter Covid-Schutzmassnahmen am 27. Januar 2022 durchgeführt werden. Das steht seit Donnerstag fest. «Mit grosser Freude können wir informieren, dass die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels (3E) am 13. Januar von den zuständigen Behörden des Kantons Basel-Stadt die ‹Zusage zur Durchführung› erhalten haben, Vogel Gryff und Gryffemähli unter den geltenden Covid-Auflagen am 27. Januar abhalten zu können», teilen die 3E mit.

Die Durchführung sei möglich aufgrund der Schutzkonzepte, welche die 3E seit September 2021 in enger, konstruktiver Abstimmung mit dem Gesundheitsdepartement erstellt und der sich veränderten Pandemie-Situation und den jeweils geltenden Auflagen mehrfach angepasst haben. Für die Aussenanlässe des Brauchtums (Talfahrt, Tänze der Drei Ehrenzeichen, Dislokation der Gesellschaftsmitglieder zur Messe) und für das Gryffemähli wurden jeweils separate Schutzkonzepte erstellt. Es handle sich dabei um für sich einzelne, abgeschlossene Veranstaltungen.

Insgesamt 130-seitiges Schutzkonzept

Das Master-Schutzkonzept für die Aussenanlässe umfasse dabei 99 Seiten, dasjenige für das Gryffemähli 27 Seiten. «Bei der Entwicklung der Schutzkonzepte waren die 3E bestrebt, Vogel Gryff und Gryffemähli in der aktuellen Situation sowohl für die Gesellschaftsmitglieder als auch für die Bevölkerung wenn immer möglich erlebbar und erkennbar durchführen zu können», wie die 3E mitteilen. Gleichzeitig sei es den 3E aber immer ein zentrales Anliegen gewesen, das Risiko für das Publikum und alle Beteiligten mit der Einhaltung aller geltenden Auflagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und des Gesundheitsdepartementes Basel-Stadt möglichst gering zu halten.

Dies könne für die 3E nur unter ausserordentlichem organisatorischem und finanziellem Zusatzaufwand bewältigt werden. Selbstverständlich müssten dabei auch einige Einschränkungen und der Verzicht auf gewisse traditionelle Elemente und lieb gewonnene persönliche Gewohnheiten in Kauf genommen werden. Der Vogel Gryff am 27. Januar 2022 werde ein besonderer Tag in speziellen Zeiten, aber - und das sei wesentlich - das Brauchtum werde weitergeführt, sei erkennbar und könne aktiv erlebt werden. Der Vogel Gryff unter Pandemiebedingungen werde kein Vogel Gryff «light». Und weiter: «Sollte die erteilte Zusage der kantonalen Behörden aufgrund aktueller Entwicklungen kurzfristig zurückgezogen werden, wird der Vogel Gryff 2022 nicht verschoben.»

Schutzmassnahmen bei den Tänzen der Drei Ehrenzeichen: Zertifikatspflicht 3G für alle Personen ab 16 Jahren.

3G für alle Personen ab 16 Jahren. Für den Tanz auf der Mittleren Brücke : Zertifikatspflicht 2G für alle Personen ab 16 Jahren sowie eine generelle Maskenpflicht, auch für Schulkinder. Der Zugang ist begrenzt.

: Zertifikatspflicht 2G für alle Personen ab 16 Jahren sowie eine generelle Maskenpflicht, auch für Schulkinder. Der Zugang ist begrenzt. Für den Kindertanz (neu Isteinerstrasse, zwischen Parkhaus und Eventhalle): eine generelle Maskenpflicht, auch für Schulkinder.

(neu Isteinerstrasse, zwischen Parkhaus und Eventhalle): eine generelle Maskenpflicht, auch für Schulkinder. Kinder-Schutzmasken werden an beiden Orten kostenlos abgegeben.

Der Zugang zu allen Tänzen wird von Begleitern des Spiels und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Pantex AG geregelt.

Update folgt.