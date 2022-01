Basel-Stadt Kantonaler Datenschutzbeauftragter im Gespräch: «Herr Rudin, vor welche Probleme stellt uns die Pandemie?» Beat Rudin ist Datenschutzbeauftragter von Basel-Stadt. Im Interview spricht er über die Herausforderungen dieser Zeit, vor welchen Aufgaben der Kanton steht und wie sicher die SwissCovid-App ist. Patrick Marcolli und Nora Bader Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Beat Rudin ist seit 2009 Datenschutzbeauftragter von Basel-Stadt. Roland Schmid

Herr Rudin, die Pandemie bringt uns in viele Ausnahmesituationen. Welche Gefahren ergeben sich daraus in Bezug auf den Datenschutz?

Beat Rudin: Nehmen wir als Beispiel das Homeoffice. Hierbei sind die Angestellten in gewisser Weise der Kontrolle der Arbeitgeberin entzogen. Letztere hat aber ein Interesse daran, zu wissen, ob die Arbeitszeit zu Hause auch für die Arbeit verwendet wird. Eine Verordnung des Bundes erlaubt eine Leistungskontrolle, verbietet aber eine Verhaltensüberwachung. Die Schwierigkeit ist, dies zu unterscheiden. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.

Mit den entsprechenden elektronischen Tools hätte die Arbeitgeberin die Mittel in der Hand, den Angestellten im Homeoffice zu überwachen.

Genau. Da stellt sich uns ein klassisches Datenschutzproblem: Welche Daten darf eine Person oder Organisation zu welchem berechtigten Zweck bearbeiten und wie sorgen wir dafür, dass die ebenfalls berechtigten Interessen der betroffenen Person angemessen berücksichtigt werden?

Haben Sie den Eindruck, dass diese Balance gefunden wurde?

Wir müssen sie je nach Situation finden. Es gibt keine allgemeine Antwort. Technische Kontrolle, die anstelle der menschlichen Begleitung am Arbeitsplatz stattfindet, kann wichtige Begleitumstände – zum Beispiel, wie es jemandem psychisch geht – nicht miteinbeziehen.

Unser Eindruck ist, dass gerade hierzulande die Leine der Arbeitgeberinnen lang ist, also ein ziemlich liberales und auf Vertrauen basierendes Verhältnis herrscht. Gilt das für den Staat auch?

Grundsätzlich schon und das funktioniert oft auch: Es gab in Basel viele Amtsstellen, bei denen Leitung und Mitarbeitende wirklich alles daran setzten, um die Dienstleistungen auch in Zeiten von Homeoffice aufrechtzuerhalten. Aber es gab wie überall auch hier Leute, die ein weniger ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis haben und mit der «neuen Freiheit» nicht so gut umgehen können.

In der Pandemie geben wir aber auch zwangsläufig mehr Daten von uns preis, zum Beispiel durch das Contact-Tracing. Läuft das hier in der Schweiz aus Ihrer Sicht gut ab?

Die Regeln sind klar, wofür die erhobenen Daten verwendet werden dürfen. Die SwissCovid-App war zudem eine super Lösung, da sie von Datenschutz-affinen IT-Fachleuten entworfen wurde. Bei anderen Projekten wären wir froh gewesen, man hätte früher zwischen dem Bund, den Kantonen und Privaten klar festgelegt, wer wofür die Verantwortung trägt.

Es gibt sicher Unterschiede zwischen den Kantonen in der Handhabung des Datenschutzes. Wo steht der Kanton Basel-Stadt?

Ich glaube, wir sind zusammen mit vielleicht einem Drittel der Kantone recht gut aufgestellt. In vielen Kanton fehlen aber immer noch die Ressourcen, die nötig wären, um im Interesse der betroffenen Personen die gesetzlichen Aufgaben wirksam zu erfüllen.

Ihre Dienststelle ist aktuell mit 600 Stellenprozenten dotiert. Reicht das aus?

Als ich 2009 angefangen hatte, hatten wir die Hälfte der Stellen. Basel-Stadt hatte aber gegenüber beispielsweise dem Baselbiet Nachholbedarf.

Nochmals: Könnten es noch etwas mehr Stellenprozente sein?

Wir können heute schon aus Ressourcengründen nicht alle Informatik- und Rechtsetzungsprojekte so genau prüfen, wie wir es eigentlich tun sollten. Vor einem Jahr haben wir immerhin eine zusätzliche Stelle erhalten. Wir versuchen, mit einer Prioritätensetzung am richtigen Ort eine höhere Wirkung zu entfalten. Ob das reicht, werden wir sehen.

Aktuell hat sich die Basler Regierung die Digitalisierung der Verwaltung gross auf die Fahne geschrieben.

Zurecht, ich glaube, dass gewisse Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger dank der Digitalisierung verbessert werden können. Aber klar:

Das heisst auch, dass wir solche Digitalisierungsprojekte genau unter die Lupe nehmen müssen.

Mehr Digitalisierung heisst, dass auch mehr Daten über die Bürgerinnen und Bürger anfallen.

Wieso haben viele Kantone zu wenige Ressourcen? Unterschätzt man das Problem oder ist es politisch nicht gewollt, dass der Verwaltung auf die Finger geschaut wird?

Beides kommt wohl vor. Ich glaube, dass die ganze Bedeutung der IT lange unterschätzt wurde. Die war früher in Basel-Stadt einfach an das Finanzdepartement delegiert. Heute wird sie als Ressource anerkannt, wie etwa die Finanzen oder das Personal. Die immer höhere Abhängigkeit von der IT zwingt zu dieser Einsicht. Damit wird zum Beispiel auch die Informationssicherheit für die oberste Leitung zu einem brennenden Thema, das nicht einfach delegiert werden kann.

Die neue Vorlage für die Revision des Informations- und Datenschutzgesetzes ist seit September beim Parlament. Darin steht, es braucht keine neuen Ressourcen im Datenschutz.

Das ist korrekt. Wegen dieser Gesetzesrevision braucht es nicht mehr Ressourcen, aber wegen der kommenden Digitalisierungsprojekte. Es darf nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Personendaten den Preis für die Digitalisierung bezahlen müssen. Die Vorabkontrolle durch den Datenschutzbeauftragten soll dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können. Vertrauen ist in der Digitalisierung die massgebende Währung.

Beat Rudin über Datenschutz in Zeiten einer Pandemie. Roland Schmid

Welche Anliegen werden denn aktuell an Sie herangetragen und von wem?

Die Anfragen kommen von Bürgerinnen und Bürgern wie auch von Amtsstellen. Wie geht man mit positiven Testresultaten um? Oder mit dem Covid-Zertifikat? Darf eine Schule Maskenatteste prüfen? Oder: Darf die Arbeitgeberin fragen, ob jemand geimpft ist? Hier finde ich: Ja, wenn es zur Aufrechterhaltung der Dienstleistung notwendig ist, wenn es beispielsweise relevant ist für das Schutzkonzept, aber nicht einfach nur «aus Gwunder».

Gleichzeitig geben wir freiwillig überall all unsere sensiblen Daten preis.

Wir sind zurzeit Zeugen eines riesigen Kampfes um die Informationsherrschaft zwischen den Internet-Giganten. Wann haben Sie letztmals beim Installieren einer App die Bedingungen durchgelesen, zu denen Sie Ja sagen? Deshalb habe ich den Widerstand gegen die SwissCovid-App nicht verstanden: Wenn Sie ein Android-Handy oder ein iPhone benutzen, dann erfahren die Anbieter unendlich viel mehr über Sie als über die SwissCovid-App. Wichtig ist, dass wir auch selber für Datenschutz sorgen, also nicht aus Bequemlichkeit jeder App Zugriff auf alle unsere Kontakte, Fotos und so weiter geben.

Jüngst sorgte der Fall einer mutmasslichen Vergewaltigung in einem Basler Club für Diskussionen. Die Daten des Contact-Tracings sollten zu Ermittlungszwecken an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.

Natürlich könnten solche Daten für die Verbrechensbekämpfung dienlich sein. Allerdings besteht bei dieser Verwendung die Gefahr eines Dammbruchs: Wenn man das macht, kann man das Contact Tracings vergessen. Schlussendlich konnte der Fall in besagtem Club ohne diese Daten geklärt werden. Die meisten privaten Daten werden auf ausserdem auf Aufruf der Staatsanwaltschaft von Privaten freiwillig geliefert.

Nicht ganz unproblematisch sind auch Überwachungskameras.

Wir haben zwar etwas über 1250 staatliche Kameras im Kanton, die meisten sind jedoch in Gefängnissen oder Museen, dort wo man sie also erwartet oder erhofft. Bei der Einrichtung einer Videoüberwachung führen wir als einer der wenigen Kantone eine Vorabkontrolle durch. Hier helfen auch die direkten Kontakte in unserem kleinen Kanton: So haben die Justizdirektorin Stephanie Eymann und ich rasch und direkt miteinander über die Videoüberwachung an der Uferstrasse sprechen können.

Länder wie China setzen bei der Strafverfolgung auf Gesichtserkennung: Wird das hier auch Anwendung finden?

Nach unserem Wissensstand setzt Basel-Stadt solche Mittel nicht ein. Aber das ist ein Thema, das sicher in den nächsten Jahren intensiv diskutiert werden wird. Dass Strafverfolgungsbehörden darin eine Chance sehen, ist nachvollziehbar. Der Datenschutzbeauftragte hat hier aber die Aufgabe, unabhängig aus Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger Stellung zu nehmen. Der Entscheid, ob solche Technologien eingesetzt werden, liegt bei der Verwaltung, hier also beispielsweise bei der Polizei. Sie kann sich auch über unsere Empfehlung hinwegsetzen, muss dafür aber rechtlich und politisch die Verantwortung übernehmen. Für unsere Unabhängigkeit ist es gut, dass wir nicht in die Verwaltung eingegliedert, sondern beim Parlament angehängt sind.

Beat Rudin im Interview mit der bz. Roland Schmid

Zur Person Beat Rudin Der Datenschutzjurist war von 1992 bis 2001 Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Landschaft, dann acht Jahre selbstständig erwerbend als Datenschutzexperte. Seit 2009 ist er Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt und Titularprofessor für Informations- und Datenschutzrecht an der Universität Basel. (no)

Das klingt, als wäre die Arbeit mit den Departementen nicht immer angenehm?

Die Verwaltung sieht zuallererst die Aufgabe, die sie möglichst effektiv und effizient zu erfüllen hat. Wir vertreten die Bürgerinnen und Bürger, deren Personendaten dafür bearbeitet werden müssen, und unterstützen die Verwaltung darin, auch die Grundrechte der Betroffenen zu achten. Da hilft es natürlich, wenn eine Departementsvorsteherin oder ein Departementsvorsteher von der Verwaltung verlangt, dass datenschutzrelevante Projekte frühzeitig mit uns angeschaut werden.

Das war offenbar nicht immer der Fall. Woher dieser Sinneswandel der Regierung?

Ich glaube, der Datenschutz ist eben in den Köpfen angekommen. Es gab, als ich vor 13 Jahren angefangen habe, noch Regierungsmitglieder, die den Datenschutz als unnötig und störend gesehen haben. Die jüngeren Mitglieder sehen im Datenschutz eher eine Voraussetzung für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat.

Können Bürgerinnen und Bürger dem Staat vertrauen?

Wir arbeiten jedenfalls darauf hin.

