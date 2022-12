Kinderpraxis Youkidoc im Gundeli zügelt und baut aus

Basel-Stadt Kinderarztpraxis im Gundeli will das Notfallangebot ausbauen Von einer Einzelpraxis ist Youkidoc innerhalb von drei Jahren zu einem der grössten Anbieter für Kindermedizin in Basel gewachsen. Nun will die Gruppenpraxis an einen neuen Standort zügeln. Neu sollen auch Physiotherapie und Ergotherapie angeboten werden. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Die Kindernotfallpraxis Youkidoc in Gundeldingen will in einem Jahr in grössere Räumlichkeiten an der Güterstrasse 152 / 154 einziehen. Bild: Roland Schmid

Die Notfallstation des Basler Kinderspitals läuft am Limit. Aufgrund des grossen Andrangs komme es zu Wartezeiten von bis zu drei Stunden, sagte Michel Ramser, der leitende Arzt des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) kürzlich gegenüber der «Basler Zeitung». Dabei seien 40 bis 50 Prozent der Fälle gar keine Notfälle.

Dass viele Kinderarztpraxen überfüllt sind, ist ein bekanntes Problem. Die steigende Erwartungshaltung der Eltern verschärfe die Situation, sagte Ramser. Immer öfter werde eine Sofortlösung erwartet. Der UKBB-Arzt fordert eine Lösung für Notfälle, die nicht zwingend in einem Spital behandelt werden müssten, etwa in Form einer Permanence.

Täglich werden bis zu 30 Patienten abgewiesen

Ein Notfallangebot in privater Hand gibt es in der Stadt bereits: das Kinderärztinnenzentrum Youkidoc im Gundeli an der Güterstrasse. Auf telefonische Anmeldung können Eltern hier einen kurzfristigen Termin für ihr Kind erhalten. Die Kinderarztpraxis hat unter der Woche bis 20 Uhr abends und auch am Samstagvormittag geöffnet.

Doch auch dieses Angebot ist am Anschlag: Die zwei bis drei Ärztinnen, die im Rotationsprinzip Notfalldienst leisten, würden täglich 50 bis 60 junge Patientinnen und Patienten behandeln, sagt Praxismiteigentümer Jan Bonhoeffer. Weitere 20 bis 30 Fälle müsse das Kinderärztinnenzentrum abweisen.

«Wir erleben oft, dass Eltern bei uns anrufen, wenn sie bei ihrem Kinderarzt keinen Termin bekommen.»

Primär sei das Angebot für die Familien im Gundeli gedacht, so Bonhoeffer. Die Notfallpraxis wurde erst Anfang 2020 eröffnet, vor allem, weil sich die Ärzte während der Pandemie mit immer mehr akuten Krankheitsfällen konfrontiert sahen. Durch die Trennung in Grundversorgung und Notfallpraxis könne die Qualität der Vorsorgetermine hochgehalten werden, so Bonhoeffer.

Neue Praxis soll im ehemaligen Möbelgeschäft unterkommen

Doch auch in der Grundversorgung zeigte sich, dass der Bedarf viel grösser als das Angebot ist. So entwickelte sich aus der Einzelpraxis von Bonhoeffers Ehefrau, Jessica Bonhoeffer-Templeton, seit 2018 ein Zentrum mit einem Team von mittlerweile 16 Fachärzten. «Wir hatten das Glück, dass wir im Gebäude immer mehr Räume mieten konnten», sagt Bonhoeffer.

Jetzt zeigt ein Baugesuch, dass Youkidoc an einen neuen Standort an der Güterstrasse 152/154 zügeln möchte. Der Innenausbau soll im August 2023 starten. Im vierstöckigen Ladenlokal war bis Herbst 2019 noch das Möbelgeschäft Casa Hirsbrunner eingemietet. Seither wurden diese Räumlichkeiten, die im Eigentum der Adina Stiftung sind, sporadisch als Zwischenlager genutzt.

Thomas Flury, Präsident des Stiftungsrates der Adina Stiftung, sagt, man habe lange überlegt und evaluiert, wie diese Gewerberäume mitten im belebten Gundeliquartier am sinnvollsten genutzt werden können. Das Konzept der Kinderarztpraxis Youkidoc habe die Stiftung vor allem auch wegen dessen gemeinnützigen Ansatzes überzeugt.

Notfallangebot plus Ergo- und Physiotherapie

Jan Bonhoeffer gründete 2020 die Stiftung Heart-Based Medicine als eine Plattform, auf der sich Gesundheitspersonal weltweit zu Methoden der menschenzentrierten Pflege austauschen kann. Flury sagt: «Wir können uns gut vorstellen, in Zukunft gemeinsame Projekte durchzuführen.»

Ziel sei es, mit dem Praxisumzug das Notfallangebot permanent um einen dritten Arzt zu erweitern, sagt Bonhoeffer. So solle auch ein Beitrag gegen die akute Überlastungssituation der Kindermedizin geleistet werden. Fest in der Praxis aufgenommen würden weiterhin primär Familien aus dem Gundeli-Quartier.

«Wenn uns aber Eltern sagen, dass sie keine Kinderärztin finden können, nehmen wir sie trotzdem an.» Mit dem Umzug soll das Angebot zudem um eine Physiotherapie und Ergotherapie ergänzt werden, um den ganzheitlichen Ansatz der Praxis zu stärken. Bereits jetzt gibt es eine Adipositas-Sprechstunde, Ernährungsberatung und diverse Angebote in der Komplementärmedizin.

