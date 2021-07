Kritik am Stadtklimakonzept vom ehemaligen Basler Stadtplaner

Basel-Stadt Kritik am Stadtklimakonzept: «Wenn wir keinen reinen Wein einschenken, verspielen wir die Chance, die Gesellschaft zu verändern» Am Freitag hat die Basler Regierung erläutert, wie sie den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen und die steigenden Temperaturen der Stadt bekämpfen will. Auch wenn er es begrüsst, dass die Politik sich der Thematik annimmt, wünscht sich er FHNW-Dozent Axel Schubert konkretere Massnahmen von der Regierung. Nora Bader Aktualisiert 13.07.2021, 08.35 Uhr

Axel Schubert, Dozent für Nachhaltigkeit an der FHNW und ehemaliger langjähriger Stadtplaner. FHNW

Die Basler Regierung hat den Bericht zur Anpassung an den Klimawandel und das Stadtklimakonzept vorgestellt. Darin sind verschiedene Massnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung aufgeführt. Denn: Der Klimawandel führt dazu, dass die Temperaturen nachts in der Stadt um bis zu zehn Grad höher sind als im Umland. Und während die Messwerte global um gut 1,1 Grad gestiegen sind, ist es in der Schweiz im Mittel bereits über 2 Grad wärmer geworden. Dabei ist es in Städten wie Basel nochmals heisser. Der Regierungsrat wird dieses neue Massnahmenpaket im Verlauf des kommenden Jahres dem Grossen Rat vorlegen. Auch wenn die Massnahmen noch nicht im Detail ausgearbeitet sind, wird Kritik von Klimaaktivisten laut. Kritisch äussert sich auch Axel H. Schubert, Dozent für Nachhaltigkeit an der FHNW und ehemaliger langjähriger Stadtplaner, auch in Basel-Stadt.

Die Stadt sagt dem Klimawandel den Kampf an. Da müssten Sie doch jetzt zufrieden sein?

Axel Schubert: Jein. Es ist höchste Zeit, dass das Klima auf politischer Ebene auch lokal Thema ist. Wir wissen seit den 90er-Jahren um die Klimakrise Bescheid und seit den 2000er-Jahren wissen wir, dass wir mit den CO2-Emissionen global auf Null runter müssen. Basel-Stadt hat jetzt zwar ein Klimaanpassungskonzept. Das ist aber noch kein Klimaschutzkonzept. Es gilt, im Detail kritisch hinzuschauen, ob die angedachten Massnahmen reichen. Diesbezüglich bin ich eher verhalten optimistisch.

Was kritisieren Sie am Basler Konzept konkret?

Handwerklich ist es, nach der ersten Durchsicht, ganz gut gemacht. Allerdings sind mir einige Zielkonflikte zu wenig thematisiert, speziell wo es um die Flächenkonkurrenz von Verkehrsflächen und Stadtgrün geht. Es werden zu wenige Synergien gedacht zwischen Klimaschutz, Klimaanpassung, Klimagerechtigkeit. Etliche Konflikte sind im Konzept fein säuberlich aufgelistet, aber trotzdem bleiben die Prioritäten für den weiteren Umgang noch unklar: Welche Stossrichtung soll die Regierung bei solchen Zielkonflikten künftig wirklich verfolgen?

Was ist denn der Konflikt?

Am Beispiel Verkehr: Soll der Besitzstand an Strassen weiter verteidigt werden oder prüfen wir endlich mit Reallaboren oder Pilotprojekten zu autofreien Stadtquartieren, wie wir wirklich Flächen für Klimaanpassung beisteuern können? Hier müssen wir ein grossen Schritt nach vorn!

Und weiter?

Ich kritisiere zudem, dass viel zu wenig von der Dringlichkeit der Klimakrise hergedacht wird, sie ist nicht wirklich im Blick. Die Klimaprognosen im Konzept gehen nur bis ins Jahr 2030. Wir wissen aber, dass die Klimaerhitzung und damit die Erhitzung der Städte weitergehen. Wenn wir in die Generation unserer Enkel schauen würden, ins Jahr 2080, 2100, da wäre schnell klar: Wir müssen bezüglich Klimaanpassung viel mehr machen.

Die Massnahmen sind noch nicht fertig ausgearbeitet, weshalb üben Sie jetzt schon Kritik aus?

Es ist ja auch ein Konzept, mit dem politisiert wird. Es dient als Auslegeordnung für das künftige Handeln der Verwaltung. Da wird eine Basis gelegt, die der akuten Dringlichkeit der Thematik jedoch schlicht nicht entspricht. Wir müssen viel mehr reinen Wein einschenken bei Klimafragen. Wenn wir das nicht tun, verspielen wir die Chance, die Gesellschaft zu verändern und weiterzubringen, gerade auch beim Klimaschutz. Verändern wir nicht uns, verändert sich die Welt umso radikaler. Wir haben keine Zeit mehr, Chancen auszulassen, das Stadtklimakonzept ist so eine Chance.

Was hätte die Regierung anders tun sollen?

Wo der Klimakontext geschildert wird, muss zweierlei aufgezeigt werden: die Dringlichkeit von Klimaschutz und die Synergien, die wir zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz nutzen können. Beides muss integraler zusammengedacht werden um gemeinsame Potenziale aufzuzeigen. Das fehlt mir noch.

Machen es denn andere Städte besser?

Barcelona setzt auf sogenannte Superblocks. Da werden neun Blocks zusammengenommen und die Strassen dazwischen autobefreit und begrünt oder der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Das ist ein Schritt, der zuerst nicht wirklich populär war, dann aber so gut ankam, dass die Stadtregierung inzwischen sogar grosse Boulevards autoreduziert und Flächen für Stadtgrün gewinnt. Da könnte sich Basel-Stadt eine Scheibe abschneiden. Wien überprüft das Superblockmodell ebenfalls gerade.

Und wir streiten gerade über 17 Bäume an der Margarethenstrasse, die einer Baustelle weichen müssen.

Ja, bei Planung geht es eben stets um Zielkonflikte. An dem Beispiel wird gut deutlich: Die Bäume durch neue zu ersetzen ist notwendig und sollte gemacht werden, aber das braucht natürlich viel Zeit. Vor allem alter Baumbestandträgt zur Kühlung bei. Dennoch will ich die Verwaltung hier nicht pauschal kritisieren. Zu fragen ist immer: In welchem Kontext bewegen wir uns? Vielleicht fällt die Abwägung beim Margarethenstich für einen besseren ÖV und Behindertengerechtigkeit aus, aber andernorts, wie etwa in der Feldbergstrasse, Klybeckstrasse, dem Spalenring, der Nauenstrasse, da könnten wir noch grosse Potenziale pro Klimaschutz und -anpassung aktivieren.

Wie, konkret?

Wir könnten Mobilitätskonzepte für Quartiere erschaffen, in denen eh der Grossteil gar kein Auto hat; mit Elektro-Car-Sharing-Angeboten in bestehenden Einstellhallen, Cargoveloplätzen und der Umnutzung von bestehenden Parkplätzen für Kinder und Anwohnende. Fürs Gewerbe halten wir noch welche bereit. Wir brauchen mehr Kreativität!

Dieser Vorschlag wird bei vielen Baslerinnen und Baslern vermutlich nicht gut ankommen.

Wir lassen uns gesellschaftlich vom Auto geisseln, obwohl Städte prädestiniert sind, für eine schlauere Mobilität. Wir sind zu träge und mutlos, um Veränderungen anzustossen. Niemand will heute jemandem wehtun, auch Autofahrenden nicht. Damit tun wir aber allen künftigen Generationen weh. Wir müssen und als Gesellschaft viel radikaler neu erfinden. Politisches Handeln hat immer etwas Ambivalentes, wir brauchen mehr Mut, die Gesellschaft zu verändern. Tun wir weiterhin so wenig, verändern sich unsere Lebensbedingungen radikal.