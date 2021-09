Basel-Stadt Letztes Wort noch nicht gesprochen: Beschwerde gegen Basler Bettelverbot eingereicht Der Ball liegt nun beim Bundesgericht. Dieses soll über die Rechtmässigkeit des Übertretungsstrafgesetzes entscheiden. Nora Bader 1 Kommentar 16.09.2021, 05.00 Uhr

Seit dem 1. September gelten in Basel strengere Regeln für Bettelnde. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Jetzt steht fest: Das letzte Wort beim verschärften Basler Bettelverbot, das seit September in Kraft ist, dürfte noch nicht gesprochen sein. Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel (DJS Basel) haben mit vier weiteren Beschwerdeführenden beim Bundesgericht eine 63-seitige Beschwerde eingereicht. Diese verlangt die Aufhebung von einzelnen Bestimmungen im neu revidierten Paragrafen 9 des Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG), welche ihrer Ansicht nach gegen die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Bundesverfassung verstossen.

Man habe sich nach dem Grossratsentscheid vom 23. Juni 2021 für ein sogenanntes «ausgedehnten Bettelverbots» entschieden, die neuen Regeln mittels Beschwerde im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle beim Bundesgericht anzufechten, bestätigt Ada Mohler, Geschäftsleiterin der Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel.

Die Beschwerde richtet sich gegen diejenigen Bestimmungen des überarbeiteten Übertretungsstrafgesetzes, die nach Einschätzung der Demokratischen Juristinnen und Juristen gegen Bundesrecht, Völkerrecht verstossen würden.

Beschwerde richtet sich gegen den Kanton

Dies gestützt auf Urteile des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Beschwerde richtet sich konkret gegen den Kanton Basel-Stadt, handelnd durch den Grossen Rat und den Regierungsrat. Gemäss Beschwerdeschrift, die der bz vorliegt, ist zumindest eine Partei direktbetroffen, sprich eine bettelnde Person, die weiteren Beschwerdeführenden bleiben anonym.

Einen Verstoss gegen die Europäischen Menschenrechtskonvention und das Bundesrecht sehen sie insbesondere in den Bestimmungen über das «Betteln in organisierter Art und Weise», der jegliche Form der Organisation von bettelnden Menschen mit Strafe bedrohe. Die neuen Bestimmungen richteten sich ausserdem explizit gegen Menschen aus Osteuropa und Roma, was diskriminierend sei, so der Luzerner Rechtsanwalt Markus Husmann, der die Beschwerdeführenden vertritt.

Anwalt spricht von «Gummiparagrafen»

Angefochten werden weiter die Bestimmungen betreffend örtlicher Einschränkung erlaubten Bettelns. Diese würden dazu führen, dass das Betteln in der Innenstadt, aber auch an fast allen anderen Orten mit Publikumsaufkommen quasi verunmöglicht werde, was mit der Verfassung nicht zu vereinbaren sei. Husmann erachtet die Bestimmungen fürs Betteln in einer Nutzungsverordnung, ähnlich wie sie die Verordnung betreffend Strassenmusik und Strassenkunst vorsieht, als eher sachgerecht.

Problematisch ist aus Sicht der DJS Basel insbesondere, dass das Gesetz von der Prämisse ausgehe, dass jegliche Form des Bettelns, insbesondere auch das stille Betteln in weiten Teilen des öffentlichen Raums eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstelle. Gerügt wurde zudem, dass die Polizei einen zu grossen Spielraum in der Umsetzungspraxis des Gesetzes habe, was eine diskriminierende und willkürliche Rechtsanwendung begünstige.

Anwalt Husmann spricht gar von «Gummiparagrafen»

Obwohl ihrer Meinung nach ein Verbot von Betteln in aufdringlicher oder aggressiver Art und Weise nicht unproblematisch sei, hätten sie in diesem Punkt bewusst auf eine Anfechtung verzichtet, so die Beschwerdeführenden weiter. Dies im Hinblick auf die Möglichkeit einer grundrechtskonformen und verhältnismässigen Auslegung in der Praxis.

Nicht angefochten werden von den Beschwerdeführenden zudem die Bestimmungen des Gesetzes, welche die Anwendung von täuschenden oder unlauteren Methoden, sowie das Schicken von anderen Personen zum Betteln unter Strafe stellen.

Die abstrakte Normenkontrolle dient als rechtsstaatliches Korrektiv gegen kantonale Erlasse, welche die verfassungsmässigen Rechte der betroffenen Personen, zu denen die Grundrechte gehören, übermässig einschränken.

«Mit diesem Rechtsmittel wollen wir den Schutz der Grund- und Menschenrechte insbesondere jener Menschengruppen, die bereits am Rande der Gesellschaft stehen und sich nicht selbst Gehör verschaffen können wahren»,

so Mohler von den Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel. Bis das Bundesgericht über die Beschwerde befindet, könnte bis zu einem Jahr vergehen. Die Beschwerdeführenden behalten sich deshalb vor, die sofortige Ausserkraftsetzung des Gesetzes bis zu einem Entscheid des Bundesgerichtes zu beantragen.