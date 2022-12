Basler Mieterverband präsentiert kontroverse Klimamassnahmen

Basel-Stadt Mieterverband stellt kontroverses Paket für mehr Klimaschutz vor Basel-Stadt will bis 2037 klimaneutral werden, doch es gibt noch immer zu wenige ökologische Gebäudesanierungen. Der Mieterverband präsentiert nun Forderungen, die es in sich haben: Mietende sollen auf Eigeninitiative Sanierungen vornehmen – und dabei vom Kanton vollständig entschädigt werden. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 20.12.2022, 18.22 Uhr

Die energetische Sanierung von Wohnhäusern ist eine zentrale Massnahme auf dem Weg zur Klimaneutralität im Gebäudebereich. Bild: Imago/Jochen Tack

Bis 2037 soll der Kanton Basel-Stadt klimaneutral sein, es sollen also netto keine schädlichen Treibhausgasemissionen mehr ausgestossen werden. So will es der Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative, die das Stimmvolk Ende November mit einem Ja-Anteil von 64 Prozent gutgeheissen hat. Nach diesem deutlichen Verdikt fordert der Basler Mieterinnen- und Mieterverband Basel (MV) von der Regierung neue Klimamassnahmen bei den Wohnungen.

«Klimagerechtigkeit und Wohnschutz gehören zusammen», sagt Patrizia Bernasconi, MV-Geschäftsleiterin und GAB-Grossrätin. Die Regierung habe kein Massnahmenpaket angekündigt, was den Schluss zulasse, sie betrachte die ebenfalls vom Volk abgesegneten Wohnschutzregeln isoliert vom Klima- und Umweltschutz.

Kanton soll Sanierungen vollständig entschädigen

«Es gibt in Basel noch immer zu wenige ökologische Gebäudesanierungen», ergänzt Vorstandsmitglied Pascal Pfister. Das müsse sich rasch ändern. Der Mieterverband stellt dazu mehrere Forderungen auf – und diese dürften noch zu reden geben. Die vermutlich umstrittenste Idee betrifft den Fall, in dem ein Mietender seine Wohnung gerne energetisch sanieren – also zum Beispiel dichte Fenster einbauen – möchte, der Vermieter daran aber kein Interesse zeigt.

Der MV fordert, dass die Mieterschaft die Wohnung auf eigene Initiative sanieren lässt und dafür vom Kanton entschädigt wird. Der Verband sieht dafür im Energiegesetz eine gesetzliche Grundlage. Laut Paragraf 20 Absatz 2 kann der Kanton Investitionen einer Verbraucherin oder eines Verbrauchers in das Vermögen einer Drittperson fördern. Dies mit 10 bis 40 Prozent der Investitionskosten, wie in einem weiteren Paragrafen festgehalten ist.

Damit der Mietende nicht doch einen Grossteil der Kosten selber tragen muss (und daher womöglich auf die Sanierung verzichtet) soll der Kanton auf Basis einer Notverordnung zusätzliche Gelder sprechen. Das klingt etwas abenteuerlich, doch MV-Senior Consultant Beat Leuthardt sagt: «In Zeiten der Wohnungsnot und des Energiemangels könnte die Regierung mit einer Verordnung dafür sorgen, dass sich der oder die Mietende bei einer Sanierung schadlos halten kann.»

Moderate Mietzinsaufschläge sollen möglich bleiben

Für andere Fälle hält der Mieterverband das geltende Wohnschutzgesetz – bei aus seiner Sicht korrekten Anwendung – für ausreichend. Zum Beispiel, wenn etwa der Vermietende ökologisch korrekt saniert, die Kosten aber vollständig auf die Mietparteien abwälzen will. In diesem Fall klärt Paragraf 8e des Gesetzes, dass die Vermietenden nur jene Investitionen via Erhöhung der Mieten in Rechnung stellen können, die direkt zu Energieeinsparungen führen. Moderate Mietzinsaufschläge sollen möglich bleiben, stellt Pascal Pfister klar.

«Was es aber nicht mehr geben darf: Dass wie am Schorenweg Gebäudesanierungen ohne oder mit nur geringen ökologischen Massnahmen durchgeführt werden.»

Dass also eine Sanierung weniger klima- denn renditegetrieben sei. Für diesen weiteren Fall müsse ein Sanierungsprojekt zurückgewiesen werden; das Wohnschutzgesetz biete auch dafür die nötige Grundlage, argumentiert Pfister. Dasselbe soll gelten, wenn anstatt einer energetischen Sanierung gute Bausubstanz einfach abgerissen werden soll.

Wie allerdings die zur Genehmigung von Baubewilligungen eingesetzte neue Wohnschutzkommission in strittigen Fällen entscheidet, ist noch ungewiss. Die Kommission wurde erst vor wenigen Monaten ins Leben gerufen. Werde das Gesetz nicht buchstabengetreu umgesetzt, werde man eine gerichtliche Auseinandersetzung anstreben.

