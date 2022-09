Morin, Ackermann, Jans: Die Anfänge des Basler Präsidialdeparteme

Basel-Stadt Morin, Ackermann, Jans: Sie kämpften schon mit dem Präsidialdepartement, dem damit verbundenen Druck und der Kritik Seit 2009 gibt es das Basler Präsidialdepartement und seither steht die Inhaberin oder der Inhaber des Amtes unter öffentlichem Druck. Ein Blick zurück. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Guy Morin, Elisabeth Ackermann und Beat Jans (von links): Das sind die Vorsteherin und die Vorsteher des Basler Präsidialdepartements seit 2009. Martin Töngi/Kenneth Nars/Kenneth Nars

«Wer vom Cüpli-Departement oder vom Stadtpräsidenten als Grüssaugust redet, versucht, dieses Amt abzuwerten.»

Guy Morin war von 2009 bis 2017 der erste Basler Regierungspräsident. Die Aussage zum Präsidialdepartement machte der Grüne 2008 in der bz – damals amtete er noch als Justizdirektor. Er war nicht nur der erste Vorsteher des neu geschaffenen Departements, sondern auch dessen Verfechter. Zur bz sagte er:

«Jeder Anlass, an dem der Regierungspräsident teilnimmt, ist eine Chance, die Anliegen und die Werte von Basel-Stadt zu vertreten, Verbindungen und Netzwerke zu pflegen und zu schaffen.»

Repräsentation als Hauptaufgabe

Doch Morins Start als Gesicht des Kantons Basel-Stadt war alles andere als rühmlich. Gewählt wurde er still, Konkurrentinnen und Konkurrenten gab es keine. Eva Herzog (SP), Hans-Peter Wessels (SP), Christoph Brutschin (SP), Christoph Eymann (LDP), Hanspeter Gass (FDP) und Carlo Conti (CVP) verzichteten freiwillig.

Als Regierungspräsident nahm Morin Termine als Vertreter für Aussenbeziehungen wahr. Er vertrat Stadtmarketing-Ansichten und repräsentierte Basel-Stadt an kulturellen Ereignissen. Repräsentation, das war und ist bis heute eine Hauptaufgabe der jeweiligen Inhaberin oder des Inhabers des Amtes. Morin sagte 2008 zur bz: «Das ist enorm wichtig und harte Arbeit. Das nehme ich sehr ernst.»

Hartes Urteil von Politik und Medien

Neben dem offiziellen «Händeschütteln» wurden von Guy Morin aber auch Erfolge in Sachgeschäften gefordert. Als erste Tat im neuen Amt wurde die Erhöhung der Subvention um 300'000 Franken für die Kaserne bezeichnet. Rückblickend hat seine grösste Leistung ebenfalls mit der Kulturinstitution zu tun: Als grösstes Vermächtnis wird der Bau des kHaus gesehen.

Bereits nach einem Jahr im Amt nahm die Kritik an Morin und seiner Amtsführung zu. Zu wenig präsent, keine brillanten Reden vom Regierungspräsidenten und ein zu schwaches Departement, lautete das harte Urteil. Und der Legislaturplan sei zu wenig konkret. Morin sagte 2010 zur «Basler Zeitung»: «Die Absicht hinter dem Präsidialdepartement ist, die Koordination und die Planung in Regierung und Verwaltung zu stärken.» Zusammen mit den anderen Departementen sei man «eine einzige Firma».

Museumsstrategie als Vermächtnis

Nach zwei Legislaturen als Regierungspräsident gab Morin sein Amt ab. Kurz vor Amtsende trennte er sich noch von seinem Stadtentwickler Thomas Kessler. Die Kritikpunkte, die sich der Grüne schon anhören musste, übertrugen sich auf seine Nachfolgerin und Parteikollegin Elisabeth Ackermann. Politik und Medien befanden: Ackermann schaffe es nicht, «eigene Pflöcke» einzuschlagen, Akzente zu setzen.

Vielmehr war die neue Regierungsrätin mit dem Vermächtnis des Vorgängers beschäftigt. So präsentierte sie zehn Monate nach Amtsantritt die neue Basler Museumsstrategie: Sie soll die kulturpolitischen Rahmenbedingungen vorgeben, sodass die Museen als eigenständige Stellen funktionieren sollen. Bis heute wird das Dokument, das Ackermanns Vermächtnis ist, jedoch als substanzlos bezeichnet.

Jans kann Causa Fehlmann abschliessen

Weiter war der «Fall Fehlmann» stets ein «Tolggen» in Ackermanns Reinheft: Der Direktor des Historischen Museums, Marc Fehlmann, wurde von Guy Morin eingestellt. 2020 stellte die Regierungspräsidentin ihn frei. Diesem Schritt ging ein Streit um die Führung des Hauses voraus.

Unterdessen ist klar: Das Appellationsgericht urteilte im Juni 2022, die Freistellung sei gerechtfertigt gewesen. Die Art und Weise hingegen kritisierte auch das Gericht. Und damit wurde der Fall Fehlmann erst unter der neuen Führung des Präsidialdepartements von Beat Jans (SP) vorläufig beendet. Jans trat bei der Debatte in Ausstand, der Fall ist beim Bundesgericht hängig.

Jans hat so immerhin ein Thema abschliessen können, das er von seiner Vorgängerin übernehmen musste. Gleichzeitig versucht der ehemalige Nationalrat dem Präsidialdepartement neue Bedeutung einzuhauchen: Mit der Schaffung der neuen Fachstelle Klima drängt Jans auf die noch nicht vom Volk bejahte Klimagerechtigkeitsinitiative.

Reicht das?

Wenn der erfahrene SP-Politiker mit der spanischen Königin Letizia durch die Goya-Ausstellung in der Fondation Beyeler schreitet oder den israelischen Staatspräsidenten empfängt, scheint er auch das Bedürfnis der Baslerinnen und Basler nach einem Stadtpräsidenten zu befriedigen. Ob das jedoch reicht, um das Volk vom Weiterbestand seines umstrittenen Departements zu überzeugen, zeigt sich am 25. September an der Urne.

