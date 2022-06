Basel-Stadt Nach dem Ja des Grossen Rates: Wie soll Tempo 30 umgesetzt werden? Mit 51 zu 41 Stimmen hat der Grosse Rat einen Gesetzesvorstoss für eine Geschwindigkeitsreduktion in den Basler Siedlungsgebieten angenommen und dem Regierungsrat überwiesen. Doch nun stellt sich die Frage, wie dieses Konzept aussehen könnte. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 24.06.2022, 16.51 Uhr

«Grundsätzlich braucht ein Auto weniger Platz, wenn es langsamer fährt», sagt SP-Grossrätin Lisa Mathys. Kenneth Nars

Die Debatte um Tempo 30 wird seit langem emotional geführt und bleibt auch nach Überweisung der Motion des Grossen Rates am Donnerstagabend kontrovers. So äusserte sich beispielsweise SVP-Grossrat Joël Thüring kurz nach der Abstimmung verärgert auf Twitter, dass die verkehrspolitisch wichtigste Abstimmung verloren ging, weil fünf bürgerliche Parlamentarier es vorziehen würden, sich zu sonnen oder an irgendwelchen anderen Terminen zu hocken.

Tempo 50 wäre noch möglich, soll aber die Ausnahme von der Regel werden

Wie so ein Konzept aussehen kann und zu welchen Missverständnissen es in der Tempo-30-Debatte gekommen ist, erklärt SP-Grossrätin Lisa Mathys auf Anfrage: «Das Konzept basiert auf Tempo 30, das bedeutet, dass neu auf den Basler Strassen Tempo 30 als Grundgeschwindigkeit vorgesehen ist und einzelne Strassen auf Tempo 50 geprüft werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Situation genau umgekehrt». Mathys nennt als Beispiel die äussere Baselstrasse, bei der es voraussichtlich keinen Sinn machen würde, Tempo 30 einzuführen.

Lisa Mathys, SP-Grossrätin Zvg

Ebenfalls als Beispiel nennt Mathys Viaduktstrassen, wo möglicherweise Tempo 50 weiterhin Sinn machen könnte, ausser wenn durch eine Geschwindigkeitsreduktion genug Platz eingespart wird, damit ein zusätzlicher Fahrstreifen für den Öffentlichen Verkehr generiert werden kann. «Grundsätzlich braucht ein Auto weniger Platz, wenn es langsamer fährt», erklärt Mathys.

Wie geht es für die Gegnerinnen und Gegner weiter?

Die Stimmen gegen Tempo 30 argumentieren hauptsächlich mit einer Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit, der Reisezeit und der Wirtschaftlichkeit aller Verkehrsteilnehmenden. «Der Gewerbeverband Basel-Stadt wird sich weiterhin für ein sinnvolles Verkehrsregime einsetzen», schreibt Verbandssprecher Daniel Schindler auf Anfrage.

Um diesem Anliegen politisch Nachdruck zu verleihen, habe der Gewerbeverband gemeinsam mit anderen Wirtschafts- und Verkehrsverbänden in der Region Basel Ende Mai eine Petition gestartet. Diese setze sich explizit gegen die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen im Kanton Basel-Stadt ein, führt Schindler aus.

Zürich als gutes Vorbild für langsameres Fahren

Zu den Argumenten des Gewerbeverbandes gegen Tempo 30 gehört, dass sich mit Aufhebung der Hierarchie zwischen den Verkehrsteilnehmenden der Verkehr voraussichtlich in die Quartiere verlagern wird. Denn wenn alle Verkehrsteilnehmenden gleich schnell fahren dürfen, würde man den kürzeren Weg durch das Quartier wählen, was zu einer höheren Unfallgefahr führen würde, sagt Schindler. Lisa Mathys sagt dazu, dass man sich hier auf die Erfahrung der Stadt Zürich stützen könne, wo dies schlichtweg nicht passiert sei. In Zürich gilt auf vielen Strassen Tempo 30.

Raphael Fuhrer, Grossrat der Grünen Zvg

«Auch die Blaulichtorganisationen würden die negativen Folgen spüren, weil bei Übertretung der signalisierten Geschwindigkeit der Ausweisentzug und schlimmstenfalls ein Strafverfahren mit Gefängnis drohen», schreibt Schindler. Mathys nennt als Hauptgrund für schlechtes Vorankommen von Blaulichtorganisationen wie auch des Öffentlichen Verkehrs jedoch ein zu hohes Verkehrsaufkommen von motorisiertem Individualverkehr. Zudem hätten National- und Ständerat kürzlich das Strassenverkehrsgesetz zu Gunsten der Blaulichtorganisationen angepasst, damit diese in der Geschwindigkeit fahren dürfen, wie es der Einsatz erfordere, betont Raphael Fuhrer, Grossrat der Grünen und Präsident der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek).

Regierungsrat hat zwei Jahre Zeit für ein Konzept

Der Regierungsrat wird somit beauftragt, innerhalb von zwei Jahren ein Konzept für eine flächendeckende Tempo-30-Lösung in Siedlungsgebieten herauszuarbeiten. «Der Ball liegt nun beim Regierungsrat», schreibt Raphael Fuhrer auf die Frage, wie es nun weitergehe.

