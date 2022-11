Ab sofort sind wieder Impfungen gegen Affenpocken buchbar

Beide Basel Nächste Lieferung: Wieder Impfungen gegen Affenpocken buchbar Der Kanton Basel-Stadt teilt am Dienstag mit, dass die zweite Ladung Impfstoff gegen Affenpocken in den nächsten Tagen eintreffen werde. Man könne sich ab sofort für einen Termin eintragen. Mona Martin 29.11.2022, 10.58 Uhr

800 weitere Impfdosen gegen Affenpocken treffen bald in Basel ein. Termine sind aufgeschaltet. Symbolbild: Samuel Golay / Keystone

Wer sich für eine Impfung gegen Affenpocken registriert hat, sollte ein E-Mail erhalten haben mit dem Hinweis, dass es nun wieder Termine gebe. Das berichtet das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag in einer Mitteilung an die Medien. Die zweite Impfstoff-Lieferung à 800 Impfdosen werde in den nächsten Tagen erwartet. Damit könnten zwar immer noch nicht alle Impfinteressierten das Präparat erhalten, jedoch einigen die benötigte zweite und einigen weiteren eine erste Dosis verabreicht werden, schreibt der Kanton weiter. Eine dritte Impfstoff-Lieferung werde vom Bund in Aussicht gestellt, wann genau diese eintrifft, sei aber noch unklar.

Für einen vollständigen Impfschutz seien zwei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen empfohlen. Es sollte ein Abstand von vier Wochen zu sonstigen erhaltenen Impfungen bestehen, Ausnahmen nach ärztlicher Absprache möglich. Die neuen Impftermine finden ab dem 2. Dezember 2022 statt und können hier gebucht werden.

Die präventive Impfung wird im Corona-Impfzentrum beim Congress Center Basel, Messeplatz 21 verabreicht. Zugang zu den Impfungen in Basel-Stadt haben Personen mit Wohnsitz in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und in besonderen Fällen auch Personen mit Wohnsitz in anderen Kantonen. Zudem steht die Impfung auch Grenzgängerinnen und Grenzgängern sowie Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern zur Verfügung.

Die Bundesbehörden empfehlen eine Impfung gegen Affenpocken für folgende Bevölkerungsgruppen: Präventiv für Männer, die Sex mit Männern haben, und trans Personen mit wechselnden Sexualpartnern.

Präventiv für Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Affenpockenviren exponiert sind (zum Beispiel medizinisches Personal oder Personal von Speziallaboratorien).

Für Kontaktpersonen von erkrankten Personen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und auch Kinder, Schwangere und allfällige weitere Risikopersonen zu schützen.