Basel-Stadt Neuer Gastroseelsorger: «Die Gastrobetriebe sind die Seele der Stadt» Der Pfarrer Roli Staub ist seit Januar neuer Gastroseelsorger der Evangelischen Stadtmission Basel. Mit der bz hat er über Glauben in Krisenzeiten, den Mut und die Kreativität vieler Gastronomen und seinen gesellschaftlichen Auftrag gesprochen.

Roli Staub ist Pfarrer und neuer Gastroseelsorger in Basel. Juri Junkov

Es gibt nichts an Roli Staub, das man nicht mögen könnte: ein freundliches, offenes Gesicht, stets zu einem Lächeln aufgelegt, wache Augen, ein aufmerksamer Zuhörer, bodenständig und humorvoll. Alles wichtige Qualitäten für die Beziehungsarbeit, die Seelsorge im Kern darstellt. «Es geht darum, wirklich hinzusehen und zuzuhören – das wahrzunehmen, was andere nicht bemerken», beschreibt der Pfarrer seinen Auftrag. Seit Januar 2022 ist Roli Staub der neue Gastroseelsorger der Basler Stadtmission.

«Ich bin dafür da, die Menschen zu ermutigen und ihnen Anerkennung zu schenken.»

Das sei besonders wichtig in Krisenzeiten, in denen Menschen von Existenz- und Zukunftsängsten geplagt werden. Die Gastronomie wurde durch die Coronapandemie schwer getroffen, viele Menschen kämpfen mit Schulden oder haben ihre wirtschaftliche Existenz verloren. Der 33-Jährige erzählt: «Es gab eine grosse Umwälzung. Viele Betriebe, die mein Vorgänger Bernhard Jungen betreut hat, sind heute nicht mehr da.»

Gastronomie als Brennglas für gesellschaftliche Konflikte

Dennoch begegne ihm auch sehr viel Mut, Urvertrauen und ein grosses Verantwortungsbewusstsein für die eigene Branche und Stadt: «Ein Gastronom hat während der Krise Lehrlinge von einem anderen Betrieb übernommen, um deren Zukunft zu sichern», berichtet der neue Gastroseelsorger und schwärmt: «Viele Wirtinnen und Wirte sind unglaublich kreativ. Sie sind visionär und denken über den eigenen Betrieb hinaus.»

«Es ist kein Zufall, dass ich Gastroseelsorger bin», sagt Roli Staub. Juri Junkov

Diese Menschen will Roli Staub unterstützen, denn er ist überzeugt: «Die Gastrobetriebe sind die Seele der Stadt. Sie bieten den Leuten Orte, um einzukehren und zu verweilen.» Zugleich erlebt der freikirchliche und evangelische Pfarrer die Gastronomie als Brennglas für gesellschaftliche Konflikte. «Gäste lassen ihre Aggressionen eins zu eins an den Wirtinnen und Wirten aus», stellt Staub fest. Er erzählt von seiner Besorgnis über die zunehmende Brisanz gesellschaftlicher Themen, das Kreisen ums eigene Leid und die Unfähigkeit, Wut konstruktiv einzusetzen.

Tod seiner Mutter prägte ihn

Der junge Mann spricht lebhaft. Auf der Sonnenterrasse eines Lokals am Tellplatz – das er als Gastroseelsorger besucht – hat er es sich auf einer Rattanbank gemütlich gemacht. Auf dem Glastisch vor ihm steht ein Glas Cola.

«Auf der persönlichen Ebene erschliesst sich mir nicht, warum mein Leid signifikanter sein sollte als das anderer», sagt der Pfarrer provokativ und fügt beschwichtigend hinzu: «Emotional ist das wahrscheinlich etwas anderes.»

Diese Haltung könnte abgehoben wirken, wäre da nicht die eigene Biografie: Roli Staub wuchs mit drei älteren Geschwistern in einer christlichen Gemeinschaft im Zürcher Oberland auf. Der Vater arbeitete viel im Ausland in Entwicklungsprojekten. Als Staub acht Jahre alt war, erkrankte seine Mutter an Krebs, dem sie nach zehnjährigem Kampf schliesslich erlag.

«Da ist ein tiefes Urvertrauen, dass alles gut kommt»

Roli Staub hat diese Erfahrung sehr geprägt: «Ich sah meiner Mutter dabei zu, wie sie im letzten Jahr immer kränker wurde. Sie war eine unheimlich starke Frau mit unerschütterlichem Glauben. In dieser Zeit erschloss sich mir die Dimension eines Lebens, das nach dem Tod weitergeht – eine unheimlich mächtige Idee.» Seine religiösen Überzeugungen erlebt der Pfarrer als grosse Stütze in Krisenzeiten: «Da ist ein tiefes Urvertrauen, dass alles gut kommt. Mein Glaube hilft mir, in der Mitte zu bleiben.» Bei vielen Gastronominnen und Gastronomen beobachtet Staub eine ähnlich stoische wie vergebende Haltung. Viele sind christlich sozialisiert.

Auf seine Besuche reagieren die meisten Menschen mit Offenheit. Nur einmal habe jemand gesagt: «Auf dich hat niemand gewartet.» Das sei auch in Ordnung, meint Staub und lacht. Dem konfessionsübergreifenden Angebot geht es nicht ums Missionieren. Mal spricht Staub ein Gebet, mal dreht sich das Gespräch um Profanes. Wichtig ist, dass Staub da ist und sich Zeit nimmt. Das ist gar nicht so einfach bei einer Zwanzigprozentstelle und knapp 1000 Betrieben in Basel. Doch seine Arbeit macht einen Unterschied.

Familie Staub ist gerne Gastgeber

Der Pfarrer wünscht sich, dass mehr Menschen ihre Wut und Klage direkt an Gott richten, statt sich abzukehren. So macht sich der junge Mann viele unkonventionelle Gedanken darüber, wie er seine Mitmenschen lebensnah erreichen und Gemeinschaften bilden kann. Dafür benötigt Staub keine Kirche. «Die Kirche ist da, wo Menschen Jesus nahestehen», sagt er und fügt hinzu:

«Ein Gottesdienst kann auch in einer Beiz stattfinden.»

So überrascht es kaum, dass der Pfarrer regelmässig zu Tischrunden zu sich nach Hause einlädt. «Es ist kein Zufall, dass ich Gastroseelsorger geworden bin», erklärt Staub, der Vater zweier Buben ist, mit einem Augenzwinkern. «Gastfreundschaft ist für meine Frau und mich einer der höchsten christlichen Werte.»

