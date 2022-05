Basel-Stadt Olympia-Schwimmbecken für Basel: Regierung verwarf Klybeck-Pläne Gegen das vorgesehene Schwimmbecken anstelle des Musical-Theaters regt sich breit abgestützter Widerstand. Die Basler Regierung – insbesondere der Erziehungsdirektor – muss nun Fragen beantworten. Nora Bader Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Hier könnte eine Schwimmhalle stehen: Luftaufnahme des Klybeckareals. Erich Meyer (20.7.2018)

Das Musical-Theater soll einem Schwimmbad weichen. Das hat die Basler Regierung vor rund einem Monat verkündet. Die Wogen des Widerstands gehen seither immer höher und haben die politische Bühne erreicht. GLP-Grossrat und Kulturpolitiker Johannes Sieber hat eine Interpellation eingereicht.

Er will vom Regierungsrat wissen, ob sich dieser der Folgen der Umnutzung bewusst sei sowie ob die alternativen Räumlichkeiten überhaupt geeignet seien für jene Produktionen, die bislang im Musical-Theater beheimatet waren. Und: Wie viele andere Standorte neben dem Musical-Theater für eine solche Schwimmhalle geprüft worden seien.

Erziehungsdirektor wollte Schwimmhalle im Klybeck

Diese Frage beschäftigt auch EVP-Grossrat Christoph Hochuli, der ebenfalls einen Vorstoss an die Regierung eingereicht hat. «Dass es im Kanton Basel-Stadt eine neue Schwimmhalle mit einem 50-Meter-Schwimmbecken braucht, ist unbestritten», so Hochuli. Es würde aber mögliche Alternativen geben: Im Rahmen der Mitgliederversammlung der EVP habe er kürzlich das Klybeckareal besichtigt, wie er auf Anfrage erzählt. «Nebenbei wurde erwähnt, dass hier eine Schwimmhalle geplant gewesen wäre», so Hochuli.

«Eine planerische Grobanalyse im Verlauf des Planungsprozesses zwischen Kanton Basel-Stadt, Swiss Life und Rhystadt liess vermuten, dass die Umsetzung des Raumprogramms für ein 50-Meter-Schwimmbecken mit einem 25-Meter-Lernschwimmbecken möglich wäre», wie Hochuli in seinem Vorstoss festhält.

Deshalb will er Antworten darauf, weshalb die Basler Regierung von den Plänen einer Schwimmhalle auf dem Klybeckareal abgewichen sei. Hochuli möchte weiter Klarheit darüber, ob der Regierungsrat bereit sei, noch einmal zu prüfen, ob auf dem Klybeckareal eine Schwimmhalle gebaut und damit das Musical-Theater gerettet werden könne.

FDP-Petition stösst auf breite Unterstützung

Tatsächlich hatte Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) Mitte April 2018 in einem Interview mit dieser Zeitung bestätigt, dass man Pläne hege für das ersehnte Olympia-Schwimmbecken im Klybeckareal. Zitat von damals:

«Wir wollen auf einem unserer Planungsgebiete – im Fokus steht das Klybeck – eine neue Schwimmhalle bauen.»

Dass der Widerstand gegen das Vorhaben der Regierung breiten wie hochkarätigen Rückhalt findet, zeigt auch die vor drei Tagen lancierte Petition der FDP Basel-Stadt. Diese fordert vom Regierungsrat einen Vorschlag, wie sowohl das Musical-Theater erhalten, als auch das Schwimmbecken zeitnah gebaut werden könne. Zu einer Kulturstadt wie Basel gehöre eine Infrastruktur wie das Musical Theater, das auch die Populärkultur präsentiere, schreibt die FDP am Mittwoch in einer Mitteilung.

Und: «Wir haben uns entschieden, eine Petition zu lancieren, weil das Musical Theater Basel eine Ausstrahlung weit über die Basler Grenzen hinaus hat», sagt Tamara Alù, Präsidentin der FDP Frauen Basel-Stadt. Am Freitag um 10 Uhr hatte die Petition 784 der 1000 benötigten Unterschriften. Um 13.30 Uhr waren es 821 und zwei Stunden später bereits 845, was 85 Prozent entspricht. «Wir rechnen damit, bis Sonntag die nötigen Unterschriften beisammen zu haben», so Alù.

Rund ein Drittel unterschrieb anonym. Unter den einsehbaren Unterzeichnenden finden sich der ehemalige Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak oder Thomas Koeb, Direktor des Stadtcasinos Basel. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler etwa aus Hamburg sind darunter.

