Basel-Stadt Regierungsrat verkleinern: Initiativkomitee auf verlorenem Posten Eine Volksinitiative will im Kanton Basel-Stadt das ungeliebte Präsidialdepartement abschaffen. Vor dem Entscheid im Grossen Rat fühlt sich das Initiativkomitee unfair behandelt. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 26.04.2022, 19.55 Uhr

«Gelegentlicher Grüssaugust mit Topverdiener-Gehalt»: Das ist Regierungspräsident Beat Jans aus Sicht der Initianten. Kenneth Nars

Am Mittwoch entscheidet der Basler Grosse Rat über die Volksinitiative, die den Regierungsrat von sieben auf fünf Mitglieder verkleinern und das Präsidialdepartement (PD) abschaffen will. Letzteres wäre zudem mit der Einführung eines jährlich unter den Departementsvorstehern rotierenden Regierungspräsidiums verbunden, wie dies viele andere Kantone kennen.

«Wir brauchen keinen gelegentlichen Grüssaugust mit Topverdiener-Gehalt», sagt Robert Schiess, Mitglied des Initiativkomitees. Kurz vor der Ratsdebatte macht Schiess seinem Ärger Luft. Und zwar darüber, dass das Initiativkomitee von der vorberatenden Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) nicht zu einem Hearing eingeladen wurde. Dies sei problematisch und entspreche nicht den üblichen Gepflogenheiten, sagt Schiess.

«Wären gerne bereit gewesen, unsere Argumente darzulegen»

«Auch wir wären gerne bereit gewesen, unsere Argumente der Kommission darzulegen.» Im Gegenzug zur Nichtberücksichtigung der Initianten habe dafür Regierungspräsident Beat Jans an der ersten JSSK-Sitzung teilnehmen dürfen, fügt Schiess mit einem Anflug von Sarkasmus an. Dies notabene, nachdem der Regierungsrat in seinem Bericht zur Initiative bereits kundgetan hatte, dass er die eigene Verkleinerung ablehnt.

Hat die Initianten nicht eingeladen: JSSK-Präsidentin Danielle Kaufmann. Zvg / bz Zeitung für die Region

JSSK-Präsidentin und SP-Grossrätin Danielle Kaufmann bestätigt auf Anfrage den Sachverhalt. Man habe die Initianten nicht eingeladen. «Wir waren uns einig, dass dies nicht nötig sei.» Die JSSK entscheide bei jedem Geschäft von neuem, wen sie zu Gesprächen begrüsse. Dass Initiativkomitees eingeladen werden, sei üblich, aber nicht vorgeschrieben. «Die Kommission war hier der Ansicht, dass die Ausgangslage klar sei und aus dem Text deutlich hervorgehe, was die Initianten wollen.» Ein Hearing sei auch deswegen nicht nötig gewesen, weil für die Kommission früh klar war, dass ein Gegenvorschlag nicht infrage kommt.

Formelle Mängel: Initiative will zu viel auf einmal

JSSK-Präsidentin Kaufmann spielt die Kritik zurück: Die Initiative sei unsorgfältig formuliert. Sie vermische zwei Themen - und zwar die Grösse und Organisation der Regierung mit der Dauer des Regierungspräsidiums. Damit werde die Einheit der Materie verletzt, erklärt Kaufmann: «Wer die Verkleinerung des Regierungsrats begrüsst, aber gleichzeitig das Regierungspräsidium in seiner heutigen Form behalten will, weiss nicht, wie sie oder er abstimmen soll.» Die Stimmberechtigten können nur beide Forderungen gutheissen oder beide ablehnen.

Diese formelle Kritik spielte eine wesentliche Rolle, dass die JSSK die Initiative einstimmig mit 13 zu 0 Stimmen zur Ablehnung empfohlen hat. Das heisst allerdings nicht, dass die Inhalte rundweg verworfen werden. Eine bürgerliche Minderheit der JSSK ist durchaus der Meinung, dass der bisherige Leistungsausweis des erst 2009 ins Leben gerufenen PD ungenügend sei. SP-Grossrätin Kaufmann lehnt die Forderungen der Initiative hingegen klar ab. «Man kann darüber reden, ob die eine oder andere Abteilung in einem Departement am richtigen Ort ist», findet sie.

«Das rechtfertigt aber nicht, dass die Verwaltung erneut umgekrempelt und über Jahre lahmgelegt wird.»

Mitinitiant Robert Schiess ist hingegen überzeugt: «Die vielen neu geschaffenen Fachstellen im PD zeigen: Er herrscht eine Regulierungswut.» Auch wenn der Grosse Rat die Initiative am Mittwoch wohl versenken wird, hält Schiess die Chancen in der Volksabstimmung für intakt. Die Baslerinnen und Basler seien für die Anliegen empfänglich - ansonsten hätten die Initianten kaum mitten in der Pandemie mühelos 3500 Unterschriften sammeln können.

