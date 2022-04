Weiterhin Schutzschirm für Grossveranstaltungen bis Ende 2022

Basel-Stadt Schutzschirm für Grossveranstaltungen soll bis Ende 2022 weitergeführt werden Veranstaltungen mit überkantonaler Bedeutung ab 5'000 Besuchenden sollen bis Ende 2022 geschützt sein gegen Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie. Der Grosse Rat muss dem aber noch zustimmen. Nora Bader 26.04.2022, 15.18 Uhr

Veranstaltende von Grossereignissen sollen für den Fall weiterer Pandemiemassnahmen versichert sein. (Symbolbild) Ennio Leanza / Keystone

Per 1. April wurden auch noch die letzten Massnahmen in der Covid-19-Verordnung «Besondere Lage» aufgehoben. «Bund und Kantone sehen eine Übergangsphase bis zum Frühling 2023, in der eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit notwendig bleiben», so die Basler Regierung in einer Mitteilung. Strukturen sollen soweit erhalten bleiben, dass die Kantone und der Bund rasch auf neue Entwicklungen reagieren könnten.