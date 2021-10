Basel-Stadt Sind Sie zufrieden mit der Polizei? Mit einer Kundenbefragung will das Justiz- und Sicherheitsdepartement den Baslerinnen und Baslern auf den Puls fühlen. Die Ergebnisse werden nächstes Jahr publiziert und allfällige Massnahmen getroffen. Nora Bader Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Die Kundenbefragung zur Polizei Basel-Stadt findet alle drei Jahre statt.





Symbolbild Juri Junkov (21.8.2017)

Wie hat sich Ihres Erachtens die Qualität der Polizeiarbeit in den letzten drei Jahren verändert? Finden Sie, dass es im Kanton Basel-Stadt zu viele, genug oder zu wenige Polizistinnen und Polizisten gibt?

Diese und weitere Fragen haben in letzter Zeit in Basel-Stadt rund 6700 Personen per Post zugestellt bekommen. Beantwortet werden können sie schriftlich oder online bis zum 29. Oktober. Die Teilnehmenden wurden nach Zufallsprinzip ausgewählt, an einer Kunden­befragung der Kantonspolizei ­Basel-Stadt teilzunehmen.

«Für verlässliche Aussagen auf ­Gesamtebene und zur Vergleichbarkeit mit den Daten aus den Vorjahren werden mindestens 1000 Antworten benötigt», sagt Sprecher Adrian Plachesi. Man erwarte eine Rücklauf­quote von rund 25 Prozent. Bei der letzten Befragung 2018 kamen 1666 Fragebogen zurück.

Fazit: Die Bevölkerung zeigte sich grundsätzlich zufrieden, wünschte sich aber mehr Polizeipräsenz nachts in Parks.

Nach der vom Regierungsrat bewilligten Aufstockung des Korps zeigten beispielsweise die in den vergangenen Jahren auf- und ausgebaute Präsenz an Brennpunkten Wirkung. Dasselbe bei der Jugend- und Präventionspolizei, die von der Bevölkerung mehr wahrgenommen wurde, wie die Polizei nach der Auswertung mitteilte.

Der Schwerpunkt der Fusspatrouillen wurde weiterverfolgt und die Ansprechbarkeit in den Quartieren intensiviert. Bei der Gesamtzufriedenheit setzten die Befragten 2018 einen Durchschnittswert von 7,4 von 10.

Je älter, desto zufriedener mit der Polizei

Mit zunehmendem Alter der Befragten stieg die Gesamtzufriedenheit mit der Polizei: Der Mittelwert bei der Altersgruppe der über 74-Jährigen betrug 8,1. Im Vergleich zu den früheren Befragungen schnitten die Aufgabenbereiche «Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Sachen» und «Massnahmen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen» im 2018 mit einem Mittelwert von jeweils 7,5 signifikant besser ab.

Seit 2018 wird die Befragung vom Statistischen Amt mit einem schriftlichen Fragebogen und online umgesetzt. Die Ergebnisse der Befragung 2021 werden nach Auswertung ebenfalls online aufgeschaltet. Rund 50'000 Franken Kosten sind budgetiert.

Der Fragebogen wurde auch diesmal angepasst und ergänzt mit aktuellen Themen, etwa in Bezug auf die Durchsetzung der Coronamassnahmen.

Zur Entwicklung des neuen Fragebogens wurden gemäss Justiz- und Sicherheitsdepartement Expertenmeinungen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und der Université de Fribourg eingeholt. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt habe den neu konzipierten Fragebogen geprüft und als mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar befunden.

Im Jahr 1983 führte das Institut für Konsumenten- und Sozialanalysen AG im Auftrag des damaligen Polizeidepartementes des Kantons Basel-Stadt erstmals eine Studie durch, um unter anderem die «Einstellung des Basler Bürgers zu seiner Polizei» sowie «sein Sicherheitsgefühl und seine Sicherheitsbedürfnisse» zu ergründen.

Die Kundenbefragung wird grundsätzlich alle drei Jahre durchgeführt. Es handle sich um eine Routinearbeit und nicht um eine Initiative der neuen Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann, heisst es auf Anfrage.

Ziel ist es, die allgemeine Sicherheit zu verbessern

Die Absicht der Befragung sei es, mehr über die Wirkung der Aktivitäten der Kantonspolizei Basel-Stadt zu erfahren, sagt Plachesi. Und weiter: «Mit der Kundenbefragung erhalten wir nicht nur Informationen über Zufriedenheit und Erwartungen der Basler Bevölkerung zur Arbeit der Polizei, sondern ­können Schlussfolgerungen für Handlungsstrategien ableiten mit dem Ziel, die allgemeine ­Sicherheit der Basler Bevölkerung und die persönliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stetig zu verbessern.»

Aber sollen mit Fragen wie jener nach genug Polizistinnen und Polizisten mehr Stellenprozente gerechtfertigt werden? Darauf Plachesi: «Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass der Grosse Rat via Budget über den Stellenetat der Kantonspolizei entscheidet.» Die Befragung diene der Qualitätssicherung der Aufgabenerfüllung der Kantonspolizei. Es liege auf der Hand, dass die Kantonspolizei Basel-Stadt jederzeit befähigt bleiben müsse, erfolgreiche und wirkungsvolle Arbeit zu leisten sowie auf die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung reagieren zu können. Denn: «Die Ansprüche an die Polizei wachsen stetig», sagt Plachesi.