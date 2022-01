Basel-Stadt Statt des Therapeuten kam der Täter: 48-Jähriger wegen Schändung schuldig gesprochen Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilt einen Mann zu einer bedingten Geldstrafe und verweist ihn für fünf Jahre des Landes. Er soll eine Patientin in der Praxis seines Bruders sexuell bedrängt haben. Nora Bader 25.01.2022, 19.51 Uhr

Das Basler Strafgericht verurteilte am Dienstag einen Mann wegen Schändung. Nicole Nars-Zimmer

Er hat sich an einer wehrlosen Patientin vergriffen. Am Dienstag musste sich der heute 48-jährige Mann ausländischer Herkunft vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Schändung vor. Konkret soll er gemäss Anklage in der Basler Physiotherapiepraxis seines Bruders eine Frau geschändet haben.

Laut Anklage hatte die Privatklägerin im September 2017 ihren dritten Termin für eine Physio-Behandlung. Ihr Therapeut soll ihr Schröpfgläser auf dem Rücken platziert haben. Dann habe er ihr gesagt, dass sein Bruder – der am Dienstag auf der Anklagebank sass – die Behandlung fortsetzen werde, da er sich nicht wohlfühle. Darauf habe der Therapeut das Behandlungszimmer verlassen.

Der Frau geht es nicht um Rache

Die Praxis hatte die Frau aufgesucht, weil ihr damaliger Partner ihr diese empfohlen hatte. Der Beschuldigte, welcher kaum Deutsch spricht, soll dann wie von seinem Bruder verlangt die Schröpfgläser vom Rücken der Frau entfernt haben. Darauf habe er die Patientin aufgefordert, sich auf den Rücken zu drehen und begonnen, sie zu massieren. Er soll sie unter anderem im Intimbereich und an den Brüsten angefasst und seinen Körper und seine Genitalien gegen sie gedrückt haben.

«Ich befand mich in einer Schockstarre.»

Das sagte die Frau in der Befragung vor Gericht. Sie sei widerstandsunfähig gewesen. Dann habe sie realisiert, dass es sich um Grenzüberschreitung handle. Von vier Vorfällen während rund einer Stunde war die Rede. Es gehe ihr nicht um Rache, aber der Mann müsse verstehen, was er angerichtet habe, so die Frau. Denn sie leide sehr unter dem Vorfall.

Klägerin informierte Praxis-Inhaber

Ihr damaliger Partner habe ihr dann geholfen. «Er hat mich ermutigt, mich bei der Opferhilfe zu melden und Anzeige zu erstatten.» Der als Zeuge geladene ehemalige Partner der Klägerin bestätigte ihre Aussagen, wie auch Chatverläufe von damals, welche als Beweismittel eingereicht worden waren.

Die Klägerin und ihr Partner hatten nach dem Vorfall den Therapeuten, dem die Praxis gehört, angerufen, ihm gesagt, was passiert war und sämtliche weiteren Termine sistiert. Er habe sich entschuldigt für das Vorgefallene. Das bestritt der Praxis-Inhaber allerdings vor Gericht und sagte, sein Bruder habe sicher nichts Derartiges angestellt. Er habe höchstens mal am Empfang ausgeholfen, Kaffee gemacht oder ihn abgeholt.

Fünf Jahre Landesverweis ohne Eintrag

Dass ein Telefongespräch zwischen Klägerin, ihrem damaligen Partner und dem Therapeuten stattgefunden hatte, war hingegen von allen Parteien unbestritten, im Gegensatz zum Vorfall im Behandlungszimmer zwischen der Frau und dem Bruder des eigentlichen Therapeuten. Die Frau habe dies wohl in Filmen gesehen und erfunden, so der Beschuldigte. Sie habe die Rechnungen nicht bezahlen wollen.

Das Gericht mit der Vorsitzenden Susanne Nese befand dies als absurd, die Aussagen der Frau glaubhaft und den Tatbestand erwiesen. Es verurteilte den 48-jährigen Vater zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Er muss die Verfahrenskosten und eine Genugtuung an das Opfer von 1500 Franken bezahlen. Er wird fünf Jahre des Landes verwiesen, allerdings ohne Eintrag im Schengener Informationssystem; dies, weil der Mann sonst nicht mehr seiner Tätigkeit als internationaler Lastwagenchauffeur nachgehen könnte.

Seine Verteidigerin hatte einen Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft neben fünfjährigem Landesverweis eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Die Verteidigung des mutmasslichen Opfers hatte zudem eine Genugtuung von 3000 Franken geltend gemacht.