Basel: Steuersenkungen sollen nur bei Wirtschaftswachstum gelten

Basel-Stadt Steuersenkungen sollen nur bei Wirtschaftswachstum gelten Kurz vor der Grossratsdebatte lanciert das Grün-Alternative Bündnis (GAB) einen neuen Vorschlag: Es fordert, dass die Steuersenkungen im Fall einer Rezession oder einer schlechten Finanzlage des Kantons ausgesetzt werden. Das vorliegende Paket soll zurück an die Regierung. Hans-Martin Jermann 19.09.2022, 18.04 Uhr

GAB-Grossrätin Heidi Mück fordert eine neue Vorlage zu den Steuersenkungen. Georgios Kefalas / Keystone

Am Mittwoch entscheidet der Basler Grosse Rat über ein 88 Millionen Franken schweres Paket für umfangreiche Steuersenkungen. Von den Entlastungen profitieren fast alle Steuerzahlenden: Neben der Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuern sind höhere Abzüge für Krankenkassenprämien und Kinderbetreuungskosten sowie höhere Sozialabzüge vorgesehen.

Ähnliche Klausel wie in der Steuervorlage 17

Kurz vor der Debatte lanciert das Grün-Alternative Bündnis (GAB), die Fraktionsgemeinschaft von Grünen und Basta, einen neuen Antrag: Es fordert die Rückweisung an die Regierung verbunden mit dem Auftrag, eine neue Steuersenkungsvorlage auszuarbeiten, wie Grossrätin Heidi Mück auf Anfrage sagt. Das GAB wird auch gleich einen Vorschlag vorlegen, wie eine neue Vorlage aussehen könnte: So sollen die Steuersenkungen nur so lange gelten, wie es die finanzielle Situation des Kantons zulässt. Im Falle einer Rezession oder eines Anstiegs der Nettoschuldenquote über einen kritischen Wert würde der Beschluss ausgesetzt.

Eine ähnliche Klausel ist in Basel-Stadt in die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17 eingebaut worden: Damals wurde die Senkung der Einkommenssteuern ebenfalls an die Voraussetzung geknüpft, dass es im Kanton ein Wirtschaftswachstum gebe. Als dies während der Pandemie nicht der Fall war, wurde ein weiterer Senkungsschritt prompt ausgesetzt. «Eine ähnliche Klausel könnte auch im vorliegenden Paket zur Anwendung gelangen», sagt Mück. Sie verweist auf die Tatsache, dass die finanziellen Aussichten des Kantons nicht mehr so rosig sind wie auch schon. Ab 2024 droht gar ein Defizit.

Auf Kritik des GAB stösst zudem die vorgeschlagene Senkung der Einkommenssteuer für hohe Einkommen sowie der Vermögenssteuer. Das GAB hat vorsorglich das Referendum gegen die Vorlage angekündigt.