Zu viele Demos in Basel: SVP kündigt Initiativen an

Basel-Stadt SVP kündigt Initiativen gegen die «Demo-Flut» an Während die Anzahl Demonstrationen in Basel stetig zunehmen würden, nehme ihr Verständnis für die Protestaktionen weiter ab, teilt die baselstädtische SVP am Freitag mit und kündigt kantonale Initiativen an. Nora Bader 03.06.2022, 17.47 Uhr

Die Basler SVP findet, in Basel gebe es zu viele Demonstrationen. Georgios Kefalas / KEYSTONE (Archivbild)

Ihr Verständnis für Demonstrationen werde immer kleiner. Die Basler SVP prüfe deshalb kantonale Volksinitiativen, welche «ein besseres Miteinander ermöglichen und den Besuchern der Innenstadt, dem Gewerbe und den Touristen Rechte zusprechen», wie die Partei mitteilt.

Dies, weil die Zahl der Demonstrationen in Basel fortlaufend zunehme. «Allein im Jahr 2021 fanden 275 Demos statt, wobei 124 davon unbewilligt waren», so die SVP in ihrer Mitteilung. Und weiter: «Anders gesagt: An drei von vier Tagen wird demonstriert.»

Gewerbe hat sich bereits mit einem Brief an die Regierung gewandt

Angesichts der vielen Bedürfnisse, die aufeinandertreffen würden, müssten aber auch Interessen von Nicht-Demonstrierenden berücksichtigt werden. Es sei rechtlich möglich, dass in der Innenstadt beispielsweise die Routenwahl für Demonstrationszüge zeitlich eingeschränkt werde oder aber die Polizei darauf beharre, dass eine Standaktion durchgeführt werden müsse.

Das lokale Gewerbe hat sich zudem kürzlich mit einem Brief an die Regierung gewandt und appelliert, ihre Bedürfnisse ebenfalls zu berücksichtigen.