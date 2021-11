Basel-Stadt Tabu-Thema häusliche Gewalt: Der Einzelfall, der keiner ist Fälle von häuslicher Gewalt nehmen zu. Diese Woche befasste sich das Basler Strafgericht mit einem. Es verurteilte einen 43-jährigen Mann wegen Misshandlung seiner damals 18-jährigen Tochter. Zahlen zeigen: Kinder sind meist genauso oft betroffen von Gewalt in Paarbeziehungen – direkt oder indirekt.

Nora Bader Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Auf die Entwicklung eines Kindes haben direkte wie indirekte häusliche Gewalt negative Folgen. Keystone

Gegen einen Elternteil Strafanzeige zu erstatten, im schlimmsten Fall mit der Familie zu brechen, braucht Mut. «Mehr als wenn man eine Liebesbeziehung beendet», sagt Staatsanwältin Simone Lustenberger diese Woche vor dem Basler Strafgericht. Auf der Anklagebank sass ein 43-jähriger gebürtiger Kosovare mit Schweizer Pass. Die Privatklägerin: Seine heute 20-jährige Tochter.

Verantworten musste sich der dreifache Vater wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung und versuchter Gefährdung des Lebens, Nötigung und Drohung.

Kontakt haben Vater und Tochter keinen mehr. Für die Befragung vor Gericht musste der Vater den Raum verlassen. Die Tochter habe sich nicht an die Hausregeln gehalten, sei sehr laut gewesen und übertreibe, so der Vater.

Wasserrechnung für 600 Franken sorgte für Streit

Gemäss Anklageschrift soll der 43-Jährige im März 2020 seine Tochter misshandelt haben. Zum Tatzeitpunkt befand sie sich im dritten Lehrjahr und lebte zu Hause. Anlass für den Streit gab eine 600-fränkige Wasserrechnung, erzählte die zierliche junge Frau in der Einvernahme vor Gericht, wo sie immer wieder in Tränen ausbrach. Sie vermisse ihre beiden jüngeren Brüder. Zur Mutter habe sie ab und zu telefonischen Kontakt.

Die Stimmung sei schon länger gereizt gewesen, unter anderem wegen der Arbeitslosigkeit des Vaters. Es habe wiederholt Streit gegeben und sei zu Gewalt gekommen, auch zwischen den Eltern. «Aber nie in diesem Ausmass.» Und die Eltern hätten immer ihr die Schuld gegeben.

«Ich war das schwarze Schaf.»

Als die Tochter wie vereinbart die Hälfte und nicht die ganze Wasserrechnung bezahlen wollte, sei die Situation eskaliert. «Er hat mich an den Haaren gerissen und geohrfeigt», so die Tochter. Er habe ihren Hinterkopf zweimal heftig gegen den Boden geschlagen. Weil die Tochter schrie, habe er ihr den Mund zugehalten, worauf sie in seinen Finger biss.

Der Beschuldigte habe seiner Tochter gedroht, sie umzubringen, als sie sagte, er solle sie und ihre Mutter nicht anfassen. Die Mutter verletzte sich selber mit einem Messer am Bauch, um zu verhindern, dass der Vater die Tochter weiterwürgte. Der Beschuldigte fuhr darauf gemäss Anklageschrift mit seiner verletzten Frau ins Spital, während die ebenfalls verletzte Tochter die Polizei verständigte. Der Vater war zehn Tage in Untersuchungshaft.

Die minderjährigen Söhne, welche der Vater mit einem Ladekabel geschlagen haben soll, wurden vor Gericht vertreten vom Jugenddienst Basel-Stadt. Dieser stellte auf Wunsch der Söhne keinen Strafantrag. «Er hat mich immer anders behandelt als meine Brüder, weil ich eine Frau bin», sagte die Klägerin. Heute hat die Tochter Wohnung und Job.

«Aber ich verspüre oft einen Druck in der Brust und fühle mich alleine.»

Das Strafgericht sprach den Vater schuldig der einfachen Körperverletzung, mehrfachen versuchten einfachen Körperverletzung, mehrfacher Tätlichkeiten und Drohung. Der nicht vorbestrafte Mann wurde verurteilt zu 22 Monaten Freiheitsstrafe bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Busse von 3000 und einer Genugtuung von 1000 Franken.

Fast so viele Kinder wie Erwachsene betroffen

Aktuelle Zahlen zeigen: Fälle von häuslicher Gewalt gibt es viele. 42 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer in der Schweiz haben bereits Gewalt in der Beziehung erlebt. Das sind die Ergebnisse einer diese Woche veröffentlichten Umfrage der Forschungsstelle Sotomo.

Oft Opfer häuslicher Gewalt sind auch Kinder und Jugendliche, die in dieser Studie nicht erfasst wurden. Wie Recherchen zeigen, wurden im 2020 bei der Kantonspolizei Basel-Stadt 463 Fälle häuslicher Gewalt rapportiert. In 48 Prozent waren Kinder gemeldet. In Zahlen ausgedrückt waren im vergangenen Jahr 348 Kinder direkt oder indirekt von häuslicher Gewalt betroffen. Bei 31 Kindern konnte die Polizei direkte Gewalt feststellen. Doch: Bei Kindern spiele es oft gar nicht so eine Rolle, ob sie direkt oder indirekt betroffen seien, so Sonja Roest vom Fachreferat des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt.

«Die Auswirkungen auf die Entwicklung sind immer verheerend.»

Die Opferhilfe beider Basel verzeichnet eine Zunahme an Fällen von häuslicher Gewalt, wie Beraterin Elena Spinnler sagt. Davon betroffen waren 46 Prozent der Klienten, konkret 885 Personen. Spinnler:

«Die Dunkelziffer ist riesig.»

Dasselbe bestätigt das Frauenhaus beider Basel. Im Jahr 2021 wurden bis Ende Oktober 56 Frauen sowie 51 Kinder aufgenommen. Seit rund zwei Jahren würden die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen, so Bettina Bühler, Geschäftsleiterin Stiftung Frauenhaus beider Basel. Immer mehr richte man den Fokus dabei auch auf die betroffenen Kinder. «Häusliche Gewalt ist noch immer ein grosses Tabu.» Durch Corona rede man nun etwas mehr darüber.

Hilfe finden Betroffenen unter: www.opferhilfe-beiderbasel.ch;

www.frauenhaus-basel.ch