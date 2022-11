Graben in der Basler SP wegen OECD-Steuerreform

Basel-Stadt Tanja Soland legt sich wegen Firmensteuern mit den Genossen an Die Basler Regierung mit der zuständigen SP-Finanzdirektorin will einen hohen Anteil der möglichen Mehreinnahmen durch die OECD-Steuerreform behalten. Die SP Schweiz wehrt sich demgegenüber gegen eine Bevorteilung einzelner Kantone wie Basel-Stadt. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

In der Steuerpolitik nicht auf SP-Kurs: Finanzdirektorin Tanja Soland. Kenneth Nars

Auf rund 360 Millionen Franken beziffert eine von der SP Schweiz in Auftrag gegebene Studie die jährlichen Mehreinnahmen des Kantons Basel-Stadt durch die OECD-Steuerreform. Dies, weil grosse, internationale Firmen künftig mit einer Mindeststeuer belegt werden. Aus Sicht der Basler Regierung sind die Schätzungen zu den Mehreinnahmen zu hoch gegriffen: Die erwähnte Studie habe schwer wiegende Schwächen. Sie basiere auf alten Daten und blende eine zweite Säule der Reform aus, die zwar noch nicht definitiv verabschiedet, aber für den Kanton mit grossen Risiken verbunden sei.

Zweite Säule der Reform könnte Basel noch teuer zu sehen kommen

Diese sieht vor, dass die 100 grössten Firmen der Welt ihre Umsätze in den Marktstaaten versteuern. Für Basel-Stadt mit seinen Pharmakonzernen hätte dies Mindereinnahmen zur Folge. Die Regierung wolle verhindern, dass der Kanton wegen der Reform letztlich mit finanziellen Ausfällen konfrontiert wird, schreibt sie in ihrer Antwort auf eine Interpellation von SP-Grossrat Beda Baumgartner.

Deshalb hält die Regierung am Kompromiss der Kantone fest, wonach 75 Prozent der Mehreinnahmen an die Kantone und 25 Prozent an den Bund gehen. Mit dieser Haltung geht die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) auf Konfrontation mit ihrer nationalen Mutterpartei, die sich dezidiert für eine 50:50-Verteilung ausgesprochen hat.

Der Graben in der Basler SP

In Basel-Stadt teilt ein Graben die Genossinnen und Genossen: Baumgartner und mit ihm wohl einige andere Grossrätinnen und Grossräte stehen hinter der Haltung der SP Schweiz, Soland aber auch SP-Ständerätin und womöglich bald Bundesratskandidatin Eva Herzog pochen auf einen hohen Anteil der Kantone.

Steigen die Steuern, so müssten die Kantone den Firmen etwas bieten, um attraktiv zu bleiben. Die Kosten dafür fallen in erster Linie bei ihnen an, gibt die Regierung zu bedenken. «Es gibt keine Zusage vom Bund, die Basel-Stadt dabei unterstützen würde.» Mit einer stärkeren Umverteilung zugunsten des Bundes würden Städte wie Basel, Lausanne oder Genf geschwächt.

SP-Grossrat Baumgartner ist anderer Meinung:

«Werden einzelne Kantone stark bevorteilt, so entspricht das nicht dem Gesamtinteresse der Schweiz.»

Präzisierend fügt er an: Er vertraue seiner eigenen Regierung, dass diese die erwarteten Mehreinnahmen für Massnahmen im Sinne der Allgemeinheit verwendet. Andere Kantone könnten indes versucht sein, mit den zusätzlichen Einnahmen weitere Steuersenkungen zu finanzieren und damit den Steuerwettbewerb zusätzlich anzuheizen.

